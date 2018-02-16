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Украинцев не пускают в Польшу за отказ осуждать Бандеру
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СМИ: на границе с Польшей украинцев заставляют осуждать Бандеру 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: © AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские пограничники начали спрашивать у украинцев, планирующих получить право на проживание в Польше, про их отношение к Степану Бандере и "Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА)*. Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на телеканал Superstacja.
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В статье утверждается, что для прохождения польской границы украинцам на собеседовании необходимо четко высказать свое осуждение деятельности Бандеры и ОУН*. Если заявитель отказывается отвечать на вопросы или пытается от них уклониться, пограничники отказывают ему во въезде в Польшу.
Сообщается, что один заявитель получил отказ, несмотря на наличие у его отца и деда польского гражданства. На собеседовании он якобы заявил, что "никогда не вникал" в историю ОУН* и не знает, кто виноват в Волынской резне.
В администрации Мазовецкого воеводства, комментируя ситуацию, рассказали, что таким образом мужчина пытался избежать осуждения организации, которую Варшава считает преступной. В то же время для проживания в стране необходимо иметь "национальное самосознание", которое несовместимо с идеологией украинских националистов, отметил чиновник.
В Польше ранее приняли закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в период Второй мировой войны. Президент Украины Петр Порошенко назвал закон неприемлемым. При этом в Варшаве подчеркнули, что документ призван не допустить искажения истории.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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