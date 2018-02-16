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Андерс Брейвик впервые заговорил о раскаянии
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Андерс Брейвик впервые заговорил о раскаянии 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: EPA
Норвежский террорист Андерс Брейвик впервые заявил о раскаянии. Об этом пишет издание Verdens Gang.
Преступник направил в администрацию письмо, где сообщил, что сожалеет о содеянном. Это произошло сразу после того, как норвежский Апелляционный суд отказался признавать, что в тюрьме нарушаются права заключенного. Во время первого суда Брейвик, наоборот, заявил, что жалеет лишь об одном — что лишил жизни мало людей.
Трагедия в Норвегии произошла в 2011 году. Андерс Брейвик устроил взрыв в центре Осло, в результате восемь человек погибли. После этого он совершил нападение на молодежный лагерь — там он убил еще 69 человек. Брейвика посадили на 21 год с возможностью продления срока, напоминает телеканал "Россия 24".
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