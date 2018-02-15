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Турчинов рассказал о марш-броске армии РФ на Киев
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Турчинов рассказал о марш-броске российской армии на Киев 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что в марте 2014 года Россия готовилась захватить восточные и южные области Украины, а также рассматривала возможность оккупировать Киев. С таким заявлением он выступил во время допроса по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районному суде Киева. Трансляцию вел телеканал «112 Украина», видео доступно на YouTube.
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Политик вспомнил, что 1 марта 2014 года Совет Федерации удовлетворил просьбу президента России Владимира Путина о вводе российских войск на территорию Украины.
«По планам российских военных и политических руководителей, которые уже потом стали понятными, оккупация Крыма и разоружение украинских частей должны были закончиться именно 1 марта», — рассказал Турчинов.
Затем, по его словам, Россия планировала, «спровоцировав гибель мирных граждан в Крыму и пользуясь хаосом и отсутствием власти на Украине», начать вторжение на территорию нескольких областей Украины. Турчинов сообщил, что Москва собиралась воспользоваться «отсутствием сопротивления и пожарами сепаратистских заговоров» и взять под контроль юг и восток Украины, а также «установить контроль над Киевом, чтобы восстановить силовым путем власть марионеточного режима [Виктора] Януковича».
В марте 2017 года советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков рассказал, что в 2014 году Россия могла без малейшего сопротивления за «два-три дня» занять Одессу и Харьков, а в Киеве российским войскам готовы были противостоять всего десять бронетранспортеров. По его словам, в августе-сентябре того года на всем пространстве от Мариуполя до Одессы не было ни одного военнослужащего ВСУ. Такая же ситуация наблюдалась и на киевском направлении.
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