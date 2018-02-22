Власти Бурунди отозвали признание независимости Косова

В МИД Сербии считают заявления албанских политиков главной угрозой безопасности региона

"Западу следовало бы отозвать свое признание независимости Косова. После заявлений отдельных албанских политиков можно смело сказать, что албанская угроза является главной в регионе", — сказал глава сербского дипведомства.

Ранее после переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем Сергей Лавров заявил, что Россию тревожит пассивность Евросоюза , в том числе по поводу инициативы о так называемой тиранской платформе, которая является неприкрытым призывом к созданию «Великой Албании».