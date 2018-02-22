Власти Бурунди отозвали признание независимости Косова

БЕЛГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Заявления албанских политиков являются главной угрозой безопасности Балканского региона. Об этом заявил в четверг глава МИД Сербии Ивица Дачич на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Западу следовало бы отозвать свое признание независимости Косова. После заявлений отдельных албанских политиков можно смело сказать, что албанская угроза является главной в регионе", — сказал глава сербского дипведомства.
Ранее после переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем Сергей Лавров заявил, что Россию тревожит пассивность Евросоюза, в том числе по поводу инициативы о так называемой тиранской платформе, которая является неприкрытым призывом к созданию «Великой Албании».
МИД Сербии неоднократно предупреждал об опасности новых потрясений на Балканах. Одной из основных проблем, по словам Дачича, является идея создания в регионе «Великой Албании». «Великая Албания» — паналбанская идея воссоединения всех территорий, на которых проживает албанский этнос. В этом случае албанцы будут претендовать на часть территории Греции, половину Македонии, все Косово, часть территорий южной Сербии помимо Косова, а также на половину Черногории.