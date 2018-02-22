Ещё
Власти Бурунди отозвали признание независимости Косова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД Сербии считают заявления албанских политиков главной угрозой безопасности региона 

ТАСС 22 февраля 2018
Фото: EPA
БЕЛГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Заявления албанских политиков являются главной угрозой безопасности Балканского региона. Об этом заявил в четверг глава МИД Сербии Ивица Дачич на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Западу следовало бы отозвать свое признание независимости Косова. После заявлений отдельных албанских политиков можно смело сказать, что албанская угроза является главной в регионе", — сказал глава сербского дипведомства.
Ранее после переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем Сергей Лавров заявил, что Россию тревожит пассивность Евросоюза, в том числе по поводу инициативы о так называемой тиранской платформе, которая является неприкрытым призывом к созданию «Великой Албании».
МИД Сербии неоднократно предупреждал об опасности новых потрясений на Балканах. Одной из основных проблем, по словам Дачича, является идея создания в регионе «Великой Албании». «Великая Албания» — паналбанская идея воссоединения всех территорий, на которых проживает албанский этнос. В этом случае албанцы будут претендовать на часть территории Греции, половину Македонии, все Косово, часть территорий южной Сербии помимо Косова, а также на половину Черногории.
ТАСС: последние новости
NY Post: супруга Дональда Трампа - младшего подала на развод Макрон отменил визит на российский павильон книжной выставки в Париже из-за Скрипаля Sky: Мэй объявит о выдворении из страны российских дипломатов
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму217
Мясорубка в Гудаури34
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России214
Третья мировая война наступила для Климкина111
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение