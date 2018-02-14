Эвакуация на ОИ, аномалия века в Москве и другие события дня

Главные события среды

Москвичей предупредили об аномалии века

В столице 15 февраля атмосферное давление вырастет до 763,6 миллиметра ртутного столба, что станет самым высоким значением в XXI веке, но останется ниже абсолютного рекорда 1984 года, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Пику России: Польша построит свой газопровод

Польша последовательно борется против российского газа и «Северного потока — 2», аргументируя это стремлением к энергетической независимости, и даже решила построить собственный газопровод через Балтийское море, сообщает Frankfurter Allgemeine. Европейские партнёры «Газпрома» недовольны таким упорным сопротивлением: по их мнению, Польша требует от других солидарности в сфере энергетики, однако сама бескомпромиссно преследует собственные экономические интересы.

Госдолг взвалили на семьи украинцев

Украине приходится ежегодно выплачивать около 5 миллиардов долларов на обслуживание внешнего долга, а вся тяжесть ноши ложится на украинские семьи, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман . Об этом сообщает ТАСС.

ФСБ дадут еще больше полномочий

Подготовлен законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, существенно расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности, пишет «Росбалт»

Россия сенсационно проиграла Словакии

Сборная России стартовала на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане с поражения от команды Словакии. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу подопечных Крейга Рэмзи

Поклонская оценила доклад американской разведки

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала доклад американской разведки, согласно которому на Украине могут досрочно пройти президентские выборы.

В Олимпийском парке началась эвакуация

Людей эвакуируют из Олимпийского парка в Канныне из-за сильного ветра, сообщает «Чемпионат». Одному из сотрудников парка потребовалась помощь врачей.

Белоруссии срочно понадобились российские истребители

Поставки российских истребителей Су-30СМ в Белоруссию могут начаться в 2019 году. Об этом в среду, 14 февраля, сообщил министр обороны Белоруссии Андрей Равков , передает ТАСС.

“Кызыл” помешал британскому военному кораблю

Фото: Royal Navy

Военный корабль Военно-морских сил Великобритании «подрезал» грузовое судно российского ВМФ, сообщает Daily Star

Собчак пожаловалась на регистрацию Путина

Кандидат в президенты России Ксения Собчак («Гражданская инициатива») обратилась в Верховный суд РФ с жалобой на регистрацию Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой представителя Собчак Ксению Чудинову.