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Эвакуация на ОИ, аномалия века в Москве и другие события дня
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Главные события среды 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москвичей предупредили об аномалии века
В столице 15 февраля атмосферное давление вырастет до 763,6 миллиметра ртутного столба, что станет самым высоким значением в XXI веке, но останется ниже абсолютного рекорда 1984 года, сообщается на сайте «Метеоновости».
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В Пику России: Польша построит свой газопровод
Польша последовательно борется против российского газа и «Северного потока — 2», аргументируя это стремлением к энергетической независимости, и даже решила построить собственный газопровод через Балтийское море, сообщает Frankfurter Allgemeine. Европейские партнёры «Газпрома» недовольны таким упорным сопротивлением: по их мнению, Польша требует от других солидарности в сфере энергетики, однако сама бескомпромиссно преследует собственные экономические интересы.
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Госдолг взвалили на семьи украинцев
Украине приходится ежегодно выплачивать около 5 миллиардов долларов на обслуживание внешнего долга, а вся тяжесть ноши ложится на украинские семьи, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман. Об этом сообщает ТАСС.
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ФСБ дадут еще больше полномочий
Фото: Сергей Бровко / «Коммерсантъ»
Подготовлен законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, существенно расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности, пишет «Росбалт».
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Россия сенсационно проиграла Словакии
Сборная России стартовала на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане с поражения от команды Словакии. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу подопечных Крейга Рэмзи.
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Поклонская оценила доклад американской разведки
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала доклад американской разведки, согласно которому на Украине могут досрочно пройти президентские выборы.
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В Олимпийском парке началась эвакуация
Людей эвакуируют из Олимпийского парка в Канныне из-за сильного ветра, сообщает «Чемпионат». Одному из сотрудников парка потребовалась помощь врачей.
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Белоруссии срочно понадобились российские истребители
Поставки российских истребителей Су-30СМ в Белоруссию могут начаться в 2019 году. Об этом в среду, 14 февраля, сообщил министр обороны Белоруссии Андрей Равков, передает ТАСС.
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“Кызыл” помешал британскому военному кораблю
Фото: Royal Navy
Военный корабль Военно-морских сил Великобритании «подрезал» грузовое судно российского ВМФ, сообщает Daily Star.
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Собчак пожаловалась на регистрацию Путина
Кандидат в президенты России Ксения Собчак («Гражданская инициатива») обратилась в Верховный суд РФ с жалобой на регистрацию Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой представителя Собчак Ксению Чудинову.
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