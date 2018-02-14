Главе МИД Нидерландов нашли замену за вранье о Путине

Солгавшему о встрече с Путиным главе МИД Нидерландов нашли замену

Должность ушедшего в отставку главы МИД Нидерландов Халбе Зейлстры заняла министр внешней торговли страны Сигрид Каг. Об этом сообщает De Telegraaf.

Каг будет временно исполняющей обязанности министра иностранных дел, но из министерства внешней торговли она не уйдет. Чиновнице придется совмещать работу на двух должностях, так как Нидерланды «не были готовы» к отставке Зейлстры.

Премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что на поиск нового главы МИД потребуется несколько дней.

Зейлстра сообщил о решении уйти в отставку после признания в том, что он солгал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2006 году. Министр объявил об увольнении всего за несколько часов до того, как должен был отправиться в Москву с официальным визитом.

Объявление было сделано на заседании парламента, куда министра пригласили депутаты для дачи объяснений. СМИ писали, что на встрече с депутатами Зейлстра не смог сдержать слез.

О своей встрече с Путиным Зейлстра заявлял во время предвыборной кампании в марте 2017 года. Он утверждал, что российский лидер пригласил к себе на дачу представителей международного бизнеса, среди которых оказался и Зейлстра. Политик говорил, что лично слышал, как Путин рассказывал о планах по созданию «Великой России» с Белоруссией, Украиной и Прибалтикой в составе.

Объявив об отставке, Зейлстра сказал, что совершил самую большую ошибку в своей политической карьере, и теперь никто не будет верить его словам.