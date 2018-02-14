Ещё
Франция готова нанести удары по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Франция заявила о готовности нанести удары по Сирии 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Panoramic / Globallookpress.com
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности нанести удар по местам хранения химоружия в Сирии, если случаи его применения будут доказаны. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Если у нас будут доказательства того, что запрещенное химическое оружие было использовано, мы нанесем удар по месту, где оно создается или хранится», — заявил Макрон.
В то же время французский лидер подчеркнул, что в настоящее время таких доказательств у Парижа нет.
По утверждению агентства Associated Press со ссылкой на сирийских «активистов и спасателей» ранее сообщало, что войска Асада якобы обстреляли химическими боеприпасами район Гута около Дамаска. Правительство Сирии отвергло все обвинения. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон априори считает виновной в химатаке Россию.
Москва настаивает на том, что химическое оружие используют исключительно террористические группировки, воюющие против правительственных войск.
Lenta.ru: последние новости
Умер супруг королевы Дании принц Хенрик Украинский политик устроил скандал в прямом эфире из-за Саакашвили Появившаяся на Олимпиаде сестра Ким Чен Ына внушила ужас соцсетям
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рыбка оказалась «сестрой» Шурыгиной62
Метеоролога удивило заключение МАК по Ан-14874
Раскрыты подробности разговора Путина с Порошенко86
Венгрия выдвинула условия Украине62
Россиян оградят от неподъемных долгов35
Видео
00:00
«Новая агрессия»: Опубликовано видео авиаудара по военным в Сирии
Армия В мире
00:57
Украину предостерегли от экспериментов с Миг-29
Армия Оружие
01:19
Депутаты Рады предложили вернуть Крым силой
Украина В мире
02:54
Румянцева и Рыбников скандалили на съёмках «Девчата»
Шоу-бизнес
04:55
Новосибирские танцовщицы взорвали Туманный Альбион
Общество
00:59
«Задолбал со своим Саакашвили»: Ляшко устроил скандал
В мире Украина
00:49
На Западе запаниковали из-за «кремлевского доклада»
Экономика Компании
04:11
На Украине запретили книгу Поклонской
Украина В мире
01:27
США уничтожили советский Т-72
Ближний Восток Армия
00:22
Школьников в Перми заставили толкать заглохший автобус
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение