Франция готова нанести удары по Сирии

Франция заявила о готовности нанести удары по Сирии

«Если у нас будут доказательства того, что запрещенное химическое оружие было использовано, мы нанесем удар по месту, где оно создается или хранится», — заявил Макрон. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности нанести удар по местам хранения химоружия в Сирии, если случаи его применения будут доказаны. Об этом сообщает агентство Reuters.

В то же время французский лидер подчеркнул, что в настоящее время таких доказательств у Парижа нет.

Москва настаивает на том, что химическое оружие используют исключительно террористические группировки, воюющие против правительственных войск.