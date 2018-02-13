Сестра Ким Чен Ына испугала пользователей соцсетей 

Американские СМИ раскритиковали из-за материалов о младшей сестре лидера КНДР Ким Ё Чжон, пишет «Лента.ру».
Телеканал CNN и газета The Washington Post назвали сестру Ким Чен Ына «северокорейской Иванкой Трамп» и заявили, что она «очаровывает людей». А вот пользователи соцсетей отметили холодность и надменность младшей сестры северокорейского вождя, что на фоне работы, которую она выполняет, внушает страх.
Пользователи резко раскритиковали ведущие СМИ страны за подобную оценку сестры человека, которого власти США официально называют диктатором, и отметили, что рвение, с которым о Ким Ё Чжон писали журналисты, означает, что она действительно хороша в деле пропаганды.
Kim Yo-Jong is so cool pic.twitter.com/bkVeXaVDPw— Turing Police (@turing_police) 10 февраля 2018 г.
«О, серьезно CNN? Вы слишком глупы, чтобы разглядеть истинное лицо министра пропаганды Северной Кореи. Как легко обмануть вас. Либо у вас нет проницательности, либо вы сами заключили сделку с дьяволом!» — негодуют пользователи Twitter.
30-летняя Ким Ё Чжон руководит пропагандой и агитацией Трудовой партии Кореи. Она прибыла в Пхенчхан в составе олимпийской делегации. В ходе визита в Южную Корею Ким Ё Чжон пересеклась с вице-президентом США Майком Пенсом на церемонии открытия Олимпиады, пожала руку президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину и встретилась с высокопоставленными лицами соседнего государства.