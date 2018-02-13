Сестра Ким Чен Ына испугала пользователей соцсетей

Американские СМИ раскритиковали из-за материалов о младшей сестре лидера КНДР Ким Ё Чжон, пишет «Лента.ру»

Пользователи резко раскритиковали ведущие СМИ страны за подобную оценку сестры человека, которого власти США официально называют диктатором, и отметили, что рвение, с которым о Ким Ё Чжон писали журналисты, означает, что она действительно хороша в деле пропаганды.

Kim Yo-Jong is so cool pic.twitter.com/bkVeXaVDPw— Turing Police (@turing_police) 10 февраля 2018 г.

«О, серьезно CNN? Вы слишком глупы, чтобы разглядеть истинное лицо министра пропаганды Северной Кореи. Как легко обмануть вас. Либо у вас нет проницательности, либо вы сами заключили сделку с дьяволом!» — негодуют пользователи Twitter.