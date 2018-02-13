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Солгавший о Путине глава МИД Нидерландов уволился
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Глава МИД Нидерландов подал в отставку 

RT на русском 2 часа назад
Фото: AFP 2018
Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра подал в отставку после того, как солгал о том, что встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, передаёт De Telegraaf.
«Нидерланды заслуживают министра, который не вызывает никаких сомнений», — заявил он во время выступления перед палатой представителей.
Ранее Зейлстра признался, что солгал о том, что встречался с Путиным в 2006 году и лично слышал, как он заявил, что рассматривает Белоруссию, Украину и Прибалтику как часть Великой России.
>> В Госдуме прокомментировали ложь главы МИД Нидерландов о встрече с Путиным
При этом бывший директор компании Shell Йерун ван дер Вир сообщил, что он рассказал министру историю о встрече с Путиным.
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