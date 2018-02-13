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Экс-президента Гватемалы задержали по делу о коррупции
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Экс-президента Гватемалы задержали по делу о коррупции 

РИА Новости 13 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Экс-президент Гватемалы Альваро Колом был задержан во вторник утром по делу о коррупции при реализации транспортного проекта.
По сообщению прокуратуры Гватемалы, с раннего утра проводятся обыски в 14 местах, где проживают подозреваемые по этому делу. Вместе с Коломом были задержаны бывшие министры финансов, МВД и обороны страны, уточняет портал Hora.
Проект Transurbano реализовывался с 2010 года и предполагал освобождение от налогов и выдачу субсидий компаниям общественного транспорта, отобранным для обслуживания 109 маршрутов в столице страны. В 2015 году контрольное управление Гватемалы обнаружило серьезные финансовые нарушения в ходе реализации проекта.
Колом был президентом страны с 2008 по 2012 годы.
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