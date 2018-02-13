«Задолбал со своим Саакашвили»: Ляшко устроил скандал 

Депутат Верховной рады Олег Ляшко устроил скандал в прямом эфире телеканала «112 Украина» после вопроса о Михаиле Саакашвили.
Как сообщает Life.ru, журналисты спросили Ляшко о влиянии Саакашвили на политические отношения Украины с Польшей. Вопрос депутату не понравился — он отказался отвечать, обвинил журналистов в некомпетентности и сменил тему разговора.
Однако журналисты не сдавались и повторили вопрос про опального экс-губернатора Одесской области, после чего Ляшко окончательно разозлился и заявил одному из собеседников: «Владимир, задолбал ты меня со своим Саакашвили».
«Мы же не говорим вам, что вы задолбали нас», — парировала ведущая программы.
Отметим, что депутат так и не дал ответ на интересовавший журналистов вопрос.
Накануне Михаил Саакашвили был выдворен из Украины в Польшу. Сегодня политик опубликовал обращение, в котором заявил, что не будет просить у Польши политического убежища, и попросил забрать его обратно на Украину.