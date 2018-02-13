В Каталонии увековечат референдум о независимости

В каталонской Жироне увековечат референдум о независимости

Власти каталонского города Жирона приняли решение изменить название площади Конституции. Теперь она будет именоваться площадью 1 октября 2017 года — в честь проведенного в этот день референдума о независимости Каталонии.

За это решение проголосовали 18 членов городского совета — представители Демократической европейской партии Каталонии, Левых республиканцев Каталонии и Кандидатуры народного единства. Против переименования выступили члены Социалистической партии , Народной партии и партии "Граждане", но их восьми голосов не хватило, чтобы отклонить предложение.

Как отметила мэр Жироны Марта Мадренас, это решение логично, оно является "данью уважения всем гражданам", принявшим участие в референдуме, несмотря на то, что его результаты были аннулированы Конституционным судом Испании. По ее словам, Конституция утратила свою легитимность, поскольку из-за нее вновь появились политические заключенные и политические эмигранты, и теперь премьер-министр Мариано Рахой решает, кто возглавит Каталонию. "Разве это демократия? — спрашивает она. — Демократия — это воля народа".

Примечательно, что площадь переименовали с некоторым нарушением процедуры. Это решение должен был утвердить совет местного самоуправления, но власти города проигнорировали это правило.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. Около 90 процентов из 2,28 миллиона пришедших на избирательные участки жителей автономии высказались за отделение от Испании. После того, как парламент Каталонии 27 октября поддержал одностороннее объявление независимости, центральное правительство отстранило от власти Женералитат, распустило парламент и назначило досрочные выборы на 21 декабря.