Ещё
Мэр африканского города выступил за побратимство с Крымом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр африканского города выступил за побратимство с Крымом 

РИА Новости 13 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Мэр города Абомей-Калави из африканской республики Бенин Жорж Бада выступил за налаживание побратимских связей с крымскими городами.
Делегация из Бенина прибыла в Крым с визитом в понедельник. В первый день состоялась встреча с мэром Симферополя Игорем Лукашевым.
"Вопрос установления побратимских связей вообще не вызовет никаких затруднений, потому что связи в поисках мира и развития могут устанавливаться. Мы не исключаем возможности побратимства между городами Крыма и городами Бенина, потому что мы все нацелены на мир", — сказал Бада журналистам.
По его словам, в стремлении налаживать мирные взаимоотношения не может быть никаких границ.
Бенин — государство в Западной Африке. Официальный язык — французский. Население — около 11 миллионов человек.
РИА Новости: последние новости
У Британии сдали нервы. Как Лондон нарушил правила дипломатии Глава ДНР прибыл в Крым В Киеве назвали "необходимое число" миротворцев в Донбассе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России330
Порошенко поставили ультиматум по Крыму86
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям193
Атомные подлодки РФ дошли до США195
Люди согрешили с денисовцами дважды27
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение