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Молния пробила дыру в бомбардировщике
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Молния пробила дыру в бомбардировщике 

Рамблер 6 часов назад
Фото: AP Photo / Mindaugas Kulbis
Механикам американской авиабазы «Барксдейл» пришлось полностью заменить хвост бомбардировщика В-52 из-за попавшей в него молнии. Об этом сообщает The Aviationist.
Инцидент произошел 19 декабря прошлого года. Экипаж В-52 готовился к приземлению на базе «Барксдейл», когда «извне» раздался странный стук. После успешной посадки пилоты поняли, что в бомбардировщик ударила молния. Она оставила в В-52 дыру «размером с человека».
После оценки ущерба было определено, что хвост самолета ремонту не подлежит и должен быть заменен. Этот ремонт на авиабазе назвали «крупномасштабным и необычным».
B-52 оснащен грозозащитным разрядником, задача которого — уменьшить урон от ударов молний, однако на этот раз (впервые за долгое время) устройство оказалось бессильным.
Как отмечает The Aviationist, последние серьезные инциденты с молниями в 1980-х годах пережили истребители F-16 Fighting Falcon. В одном случае из-за молнии произошел взрыв, который нанес серьезный ущерб гидравлической системе воздушного судна.
 Ещё 7 источников 
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