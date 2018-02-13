Молния пробила дыру в бомбардировщике

Механикам американской авиабазы «Барксдейл» пришлось полностью заменить хвост бомбардировщика В-52 из-за попавшей в него молнии. Об этом сообщает The Aviationist.

Инцидент произошел 19 декабря прошлого года. Экипаж В-52 готовился к приземлению на базе «Барксдейл», когда «извне» раздался странный стук. После успешной посадки пилоты поняли, что в бомбардировщик ударила молния. Она оставила в В-52 дыру «размером с человека».

После оценки ущерба было определено, что хвост самолета ремонту не подлежит и должен быть заменен. Этот ремонт на авиабазе назвали «крупномасштабным и необычным».

B-52 оснащен грозозащитным разрядником, задача которого — уменьшить урон от ударов молний, однако на этот раз (впервые за долгое время) устройство оказалось бессильным.

Как отмечает The Aviationist, последние серьезные инциденты с молниями в 1980-х годах пережили истребители F-16 Fighting Falcon. В одном случае из-за молнии произошел взрыв, который нанес серьезный ущерб гидравлической системе воздушного судна.