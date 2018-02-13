Экс-директор Shell наврал про дачу Путина

Нидерландский бизнесмен признался в клевете о «встрече на даче Путина»

Экс-директор компании Shell Йерун ван дер Вир заявил, что именно он является источником истории про встречу с президентом России Владимиром Путиным на его даче в 2006 году, которую рассказывал глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра, однако министр мог неверно интерпретировать слова российского лидера, сообщает газета Volkskrant.

"Исторически "великая Россия" больше, чем сегодняшняя Россия", — написал ван дер Вир в письме к изданию. По мнению бизнесмена, логично, что министр воспринял переданные ему слова президента РФ как желание влиять на территорию бывшей "великой России". При этом он подчеркнул, что не интерпретировал слова Путина "в агрессивном смысле". Ранее Зейлстра в интервью газете Volkskrant заявил, что солгал про присутствие на встрече с Путиным на его даче в 2006 году. С 2014 года он неоднократно заявлял, что во время этой встречи лично слышал, как Путин назвал Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России". В новом интервью министр заявил, что выдумал факт своего присутствия, потому что пытался защитить настоящего участника истории, от которого он услышал информацию.

Премьер-министр Нидерландов ранее заявил, что глава МИД поступил "неразумно", однако останется в своей должности, поскольку содержание истории не оспаривается. Оппозиционные партии королевства выступили с критикой Зейлстры и потребовали вынести обсуждение инцидента в парламент до встречи министра с главой российского МИД, которая планируется на этой неделе. Зейлстра заявил, что сожалеет о своем решении солгать о встрече с президентом России и не возражает против требований оппозиции провести посвященные данному инциденту дебаты.