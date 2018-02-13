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Саакашвили пообещал «сменить ситуацию» на Украине и в Грузии
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Саакашвили пообещал «сменить ситуацию» на Украине и в Грузии 

Газета.Ru 13 февраля 2018
Фото: Глеб Гаранич/Reuters
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о планах вернуться и на Украину, и в Грузию, передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
"Я вернусь на Украину, так как у меня есть легитимное право на проживание там. Я также вернусь в Грузию. Олигархическое правление закончится намного быстрее, чем это себе представляют", — сказал Саакашвили.
Он подчеркнул, что "в существующих условиях" считает необходимым "вернуться и сменить ситуацию в обеих странах".
Ранее сообщалось, что в Германии приняли к сведению слова Саакашвили о ситуации на Украине.
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