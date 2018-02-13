Саакашвили пообещал «сменить ситуацию» на Украине и в Грузии

"Я вернусь на Украину, так как у меня есть легитимное право на проживание там. Я также вернусь в Грузию. Олигархическое правление закончится намного быстрее, чем это себе представляют", — сказал Саакашвили. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о планах вернуться и на Украину, и в Грузию, передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Он подчеркнул, что "в существующих условиях" считает необходимым "вернуться и сменить ситуацию в обеих странах".

Ранее сообщалось, что в Германии приняли к сведению слова Саакашвили о ситуации на Украине.