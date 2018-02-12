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Порошенко уволил главу «Укроборонпрома»
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Порошенко уволил главу «Укроборонпрома» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
«Укроборонпром» объединяет предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины под государственным управлением. В состав концерна входят различные предприятия ОПК.
Глава Украины Петр Порошенко уволил гендиректора госконцерна «Укроборонпром» Романа Романова, сказано в указе, опубликованном на сайте президента.
«Уволить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром"»,
— сказано в документе.
Накануне Романов сам сообщил, что решил покинуть пост, и заявление об уходе написал еще в 2017 году. Занимал должность главы концерна он 3,5 года. Причину увольнения в Раде назвали скандал с долгами по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.
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