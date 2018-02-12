Порошенко уволил главу «Укроборонпрома»

«Укроборонпром» объединяет предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины под государственным управлением. В состав концерна входят различные предприятия ОПК.

«Уволить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром"», Глава Украины Петр Порошенко уволил гендиректора госконцерна «Укроборонпром» Романа Романова , сказано в указе, опубликованном на сайте президента.

— сказано в документе.

Накануне Романов сам сообщил, что решил покинуть пост, и заявление об уходе написал еще в 2017 году. Занимал должность главы концерна он 3,5 года. Причину увольнения в Раде назвали скандал с долгами по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.