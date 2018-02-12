Ассанж и невестка Трампа получили странные конверты

Ассанж рассказал о конверте с белым порошком

«Жену Дональда Трампа-младшего госпитализировали после того, как она открыла конверт с белым порошком. Странно, мне пришел такой конверт в прошлый вторник. Марка на конверте с белым порошком, посланном мне, была из США», — написал Ассанж.

Ранее стало известно, что супругу Дональда Трампа-младшего Ванессу госпитализировали после того, как она открыла конверт с белым порошком. Как сообщает РИА «Новости», Ванессу Трамп отправили в госпиталь из соображений безопасности. В полиции Нью-Йорка заявили, что порошок в конверте «не вызывает подозрений».

Отмечается, что конверт с порошком был адресован Дональду Трампу-младшему.