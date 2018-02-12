Ассанж и невестка Трампа получили странные конверты

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж получил конверт с белым порошком. Об этом Ассанж рассказал в Twitter после того, как появилась информация о госпитализации невестки президента США Дональда Трампа из-за аналогичного конверта.
«Жену Дональда Трампа-младшего госпитализировали после того, как она открыла конверт с белым порошком. Странно, мне пришел такой конверт в прошлый вторник. Марка на конверте с белым порошком, посланном мне, была из США», — написал Ассанж.
Ранее стало известно, что супругу Дональда Трампа-младшего Ванессу госпитализировали после того, как она открыла конверт с белым порошком. Как сообщает РИА «Новости», Ванессу Трамп отправили в госпиталь из соображений безопасности. В полиции Нью-Йорка заявили, что порошок в конверте «не вызывает подозрений».
Отмечается, что конверт с порошком был адресован Дональду Трампу-младшему.