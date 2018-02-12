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Саакашвили готовит «прорыв» на Украину
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Саакашвили анонсировал новый «прорыв» на Украину 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться на Украину и найдет способ это сделать.
>> Саакашвили выдворен с Украины
Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно прорвался на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.
"Конечно, я буду возвращаться на Украину, и я найду, как это сделать", — сказал Саакашвили в эфире украинского телеканала ZIK. По его словам, он подыщет "легальный путь" возвращения в страну.
Саакашвили добавил, что находится в гостинице Варшавы под охраной, польская сторона обеспечила все необходимые меры безопасности, тогда как во время задержания в Киеве, а также выдворения в Польшу украинские силовики применили к нему "грубую силу".
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября 2017 года при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.
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