Саакашвили готовит «прорыв» на Украину

Саакашвили анонсировал новый «прорыв» на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться на Украину и найдет способ это сделать.

"Конечно, я буду возвращаться на Украину, и я найду, как это сделать", — сказал Саакашвили в эфире украинского телеканала ZIK. По его словам, он подыщет "легальный путь" возвращения в страну. Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно прорвался на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

Саакашвили добавил, что находится в гостинице Варшавы под охраной, польская сторона обеспечила все необходимые меры безопасности, тогда как во время задержания в Киеве, а также выдворения в Польшу украинские силовики применили к нему "грубую силу".

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября 2017 года при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.