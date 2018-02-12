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Стало известно о гибели россиянина в Сирии
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Стало известно о гибели российского активиста в Сирии 

Рамблер 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Bulent Kilic
Активист «Другой России» Кирилл Ананьев погиб в Сирии в результате удара международной коалиции в районе населенного пункта Хишам 7 февраля. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на координатора «Другой России» Александра Аверина.
>> При ударе коалиции США погибли более 100 человек
По словам Аверина, Ананьев участвовал в военных действиях на Донбассе на стороне ополченцев, а затем уехал в Сирию. В 2000-х годах он состоял в запрещенной в РФ национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова, в 2006 году его судили по статье «вандализм» за то, что он облил своей кровью крыльцо ОВД «Тверское» в Москве.
Ранее исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) назвала имена четырех россиян, предположительно, погибших при ударе международной коалиции в Сирии 7 февраля. По их данным, это Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области, а также Владимир Логинов. Все они были бойцами ЧВК Вагнера.
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