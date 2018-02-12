Ещё
Проблема с флагами РФ на ОИ, взрыв на борту Ан-148 и другие события дня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главные события понедельника 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
СК рассказал о взрыве на борту Ан-148
Самолет Ан-148, рухнувший накануне в Московской области, был цел и не горел во время падения, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Читать далее
Россия проведет свою Олимпиаду
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в России альтернативных соревнований для спортсменов, не попавших на Олимпийские игры в Пхенчхане, передает ТАСС.
Читать далее
В деле о смерти Марьянова появился подозреваемый
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении директора реабилитационного центра «Феникс» в подмосковной Лобне. В октябре 2017 года в этой клинике находился актер Дмитрий Марьянов.
Читать далее
На россиянах-«молчунах» заработали 150 млрд
РИА Новости
Доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений граждан РФ по расширенному инвестиционному портфелю, находящемуся под управлением ВЭБа, по итогам 2017 года составила 8,59%.
Читать далее
МОК потребовал решить проблему с флагами России
РИА Новости
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс обеспокоен появлением российских флагов напротив фамилий спортсменов на официальном сайте Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Читать далее
В Киеве задержали Саакашвили
Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили задержан в ресторане в Киеве.
Читать далее
Умер Дмитрий Соловьев
фильм "Нежный возраст"
Утром 12 февраля скончался актер Дмитрий Соловьев. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на неназванный источник.
Читать далее
В Симферополе задержали украинца за шпионаж
Сотрудники ФСБ РФ задержали в Симферополе гражданина Украины за шпионаж, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ведомства.
Читать далее
Российская биатлонистка оконфузилась на Олимпиаде
Global Look Press
Российская биатлонистка совершила роковую ошибку во время олимпийской гонки. Ульяна Кайшева забыла пройти штрафной круг.
Читать далее
Спортсмен сломал челюсть DJ Smash за отказ в селфи
В одном из ночных клубов Перми мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев напал на музыканта DJ Smash (Андрея Ширмана).
Читать далее
Скандал с Дерипаской может лишить россиян Instagram
РИА Новости
Из-за обеспечительных мер по иску Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли) в России могут быть заблокированы Instagram и YouTube.
Читать далее
Минобороны показало запуск новой противоракеты
Министерство обороны России опубликовало на своей странице во «ВКонтакте» видеозапись испытаний новой ракеты системы ПРО в Казахстане. Пуск состоялся на полигоне Сары-Шаган.
Читать далее
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заболел391
Самбурской пришлось обратиться к врачу9
Об Ан-148 забыли на шесть минут77
В Сети набирает популярность «обвисшая грудь»24
Саакашвили выдворен с Украины100
Видео
01:03
Джигарханян о бывших женах: «пусть они все сдохнут»
Шоу-бизнес
04:09
Самбурской пришлось обратиться к врачу
Шоу-бизнес
04:48
Саакашвили выдворен с Украины
Украина В мире
04:55
Убийцей лидера «Оплота» Жилина оказался украинец
Происшествия
00:32
Боевики показали плененных «львят халифата»
Ближний Восток В мире
01:22
Саакашвили кричал во время задержания
В мире Украина
01:24
В деле о смерти Марьянова появился подозреваемый
Происшествия Шоу-бизнес
00:42
Об Ан-148 забыли на шесть минут
Происшествия
06:51
Очевидец сообщил о «ядерном ударе» в Московской области
Катастрофы Другое
01:22
В Киеве задержали Саакашвили
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение