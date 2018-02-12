Проблема с флагами РФ на ОИ и другие события дня

Главные события понедельника

СК рассказал о взрыве на борту Ан-148

Самолет Ан-148, рухнувший накануне в Московской области, был цел и не горел во время падения, сообщает пресс-служба Следственного комитета

Россия проведет свою Олимпиаду

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в России альтернативных соревнований для спортсменов, не попавших на Олимпийские игры в Пхенчхане, передает ТАСС

В деле о смерти Марьянова появился подозреваемый

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении директора реабилитационного центра «Феникс» в подмосковной Лобне. В октябре 2017 года в этой клинике находился актер Дмитрий Марьянов.

На россиянах-«молчунах» заработали 150 млрд

РИА Новости

Доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений граждан РФ по расширенному инвестиционному портфелю, находящемуся под управлением ВЭБа , по итогам 2017 года составила 8,59%.

МОК потребовал решить проблему с флагами России

РИА Новости

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс обеспокоен появлением российских флагов напротив фамилий спортсменов на официальном сайте Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

В Киеве задержали Саакашвили

Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили задержан в ресторане в Киеве.

Умер Дмитрий Соловьев

фильм "Нежный возраст"

Утром 12 февраля скончался актер Дмитрий Соловьев. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на неназванный источник.

В Симферополе задержали украинца за шпионаж

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Симферополе гражданина Украины за шпионаж, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ведомства.

Российская биатлонистка оконфузилась на Олимпиаде

Global Look Press

Российская биатлонистка совершила роковую ошибку во время олимпийской гонки. Ульяна Кайшева забыла пройти штрафной круг.

Спортсмен сломал челюсть DJ Smash за отказ в селфи

В одном из ночных клубов Перми мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев напал на музыканта DJ Smash (Андрея Ширмана).

Скандал с Дерипаской может лишить россиян Instagram

РИА Новости

Из-за обеспечительных мер по иску Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли) в России могут быть заблокированы Instagram и YouTube.

Минобороны показало запуск новой противоракеты

Министерство обороны России опубликовало на своей странице во «ВКонтакте» видеозапись испытаний новой ракеты системы ПРО в Казахстане. Пуск состоялся на полигоне Сары-Шаган.