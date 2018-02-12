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Саакашвили кричал во время задержания
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Очевидцы: Во время задержания Саакашвили волокли по ступенькам, он кричал 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Работники ресторана «Сулугуни» в Киеве, где задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, рассказали подробности инцидента.
>> В Киеве задержали Саакашвили
«Саакашвили кричал. Его выволокли по ступенькам. Он ничего не успел сделать. Стянули с лестницы и потянули на улицу. Было много криков», — рассказала администратор ресторана, передает «Страна.ua».
По ее словам, лидер партии «Движение новых сил» попытался сбежать через кухню, но у него не вышло.
Другая сотрудница ресторана сообщила, что задержание произошло «минуты за две».
«Вломилось где-то человек 25, посадили охрану на пол у главного входа в ресторан, часть зашла сверху к столику на втором этаже, где сидел Саакашвили. Шли сразу целенаправленно к нему. Его заломали и вывели через черный ход. Больше никого не задерживали. В это время в ресторане были и другие посетители, все очень испугались», — сказала официантка.
Ранее в понедельник стало известно, кто задержал Саакашвили. Саакашвили был задержан в ресторане «Сулугуни» в Киеве, его увезли в неизвестном направлении.
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