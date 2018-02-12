Саакашвили кричал во время задержания

Очевидцы: Во время задержания Саакашвили волокли по ступенькам, он кричал

Работники ресторана «Сулугуни» в Киеве, где задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили , рассказали подробности инцидента.

>> В Киеве задержали Саакашвили «Саакашвили кричал. Его выволокли по ступенькам. Он ничего не успел сделать. Стянули с лестницы и потянули на улицу. Было много криков», — рассказала администратор ресторана, передает «Страна.ua».

По ее словам, лидер партии «Движение новых сил» попытался сбежать через кухню, но у него не вышло.

Другая сотрудница ресторана сообщила, что задержание произошло «минуты за две».

«Вломилось где-то человек 25, посадили охрану на пол у главного входа в ресторан, часть зашла сверху к столику на втором этаже, где сидел Саакашвили. Шли сразу целенаправленно к нему. Его заломали и вывели через черный ход. Больше никого не задерживали. В это время в ресторане были и другие посетители, все очень испугались», — сказала официантка.

Ранее в понедельник стало известно, кто задержал Саакашвили. Саакашвили был задержан в ресторане «Сулугуни» в Киеве, его увезли в неизвестном направлении.