Газета предложила вычислить геев в толпе и оконфузилась

Ведущее печатное СМИ Малайзии Sinar Harian опубликовало гид по определению представителей ЛГБТ в общественных местах. На материал обратило внимание издание The Guardian.

Со слов авторов, геев легко определить по наличию бороды, увлечению спортом и любви к брендовой одежде. Отличительными атрибутами лесбиянок журналисты назвали неуважение к мужскому полу, а также желание обниматься и держаться за руки.

Местные лидеры мнений отреагировали на материал чрезвычайно негативно. Малазийский блогер Арвинд Кумар (Arwind Kumar) выступил с резким заявлением: «В этой стране есть гораздо более важные проблемы, которые необходимо решать. Если вы действительно хотите воспитать общество, тогда опишите черты педофила, растлителя, убийцы, похитителя, — людей, которые на самом деле угрожают жизни».

Травля ЛГБТ в средствах массовой информации стала следствием растущего влияния консервативного ислама в Малайзии. Статья в Sinar Harian сопровождалась интервью с авторитетным местным проповедником. Недавно национальное министерство здравоохранения опубликовало на своем веб-сайте статью, где сообщалось, что женщины становятся лесбиянками из-за большого интереса к карьере.

Однополые отношения в Малайзии являются преступлением. В стране до сих пор действует закон, принятый в колониальную эпоху, — он предполагает двадцатилетний тюремный срок за такую связь. Отношение местных жителей к данному явлению также крайне негативно: известны случаи нападения на молодых людей, подозреваемых в гомосексуальных отношениях.