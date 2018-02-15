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Газета предложила вычислить геев в толпе и оконфузилась
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Газета предложила вычислить геев в толпе и оконфузилась 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Ведущее печатное СМИ Малайзии Sinar Harian опубликовало гид по определению представителей ЛГБТ в общественных местах. На материал обратило внимание издание The Guardian.
Со слов авторов, геев легко определить по наличию бороды, увлечению спортом и любви к брендовой одежде. Отличительными атрибутами лесбиянок журналисты назвали неуважение к мужскому полу, а также желание обниматься и держаться за руки.
Местные лидеры мнений отреагировали на материал чрезвычайно негативно. Малазийский блогер Арвинд Кумар (Arwind Kumar) выступил с резким заявлением: «В этой стране есть гораздо более важные проблемы, которые необходимо решать. Если вы действительно хотите воспитать общество, тогда опишите черты педофила, растлителя, убийцы, похитителя, — людей, которые на самом деле угрожают жизни».
Травля ЛГБТ в средствах массовой информации стала следствием растущего влияния консервативного ислама в Малайзии. Статья в Sinar Harian сопровождалась интервью с авторитетным местным проповедником. Недавно национальное министерство здравоохранения опубликовало на своем веб-сайте статью, где сообщалось, что женщины становятся лесбиянками из-за большого интереса к карьере.
Однополые отношения в Малайзии являются преступлением. В стране до сих пор действует закон, принятый в колониальную эпоху, — он предполагает двадцатилетний тюремный срок за такую связь. Отношение местных жителей к данному явлению также крайне негативно: известны случаи нападения на молодых людей, подозреваемых в гомосексуальных отношениях.
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