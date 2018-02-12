Эпидемия сифилиса вспыхнула в Словакии

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила туристов об эпидемии сифилиса в Требишовском районе Словакии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По информации штаба по преодолению кризисной ситуации в Требишовском районе Словакии, в городе Требишов и одноименном районе объявлена эпидемия сифилиса. В настоящее время в Требишовском районе заболеваемость сифилисом в 16 раз выше, чем в среднем по Словакии. В последнее время число больных тяжелой венерической болезнью увеличилось на 115 человек», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что среди заболевших — представители многочисленного на востоке Словакии цыганского национального меньшинства. На востоке Словакии уже восемь лет отмечается повышенное количество граждан с различными заболеваниями, передаваемыми половым путем.
Требишовский район находится на юго-востоке страны, граничит с Венгрией и Украиной. В Требишове проживает 22 тыс. человек, в районе — свыше 103 тыс. По официальным данным, ромы, или цыгане, составляют 4,4% жителей.
«Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — заключили в ведомстве.