В Дубае создана Глобальная коалиция счастья

В Дубае объявили о создании Глобальной коалиции счастья

12 февраля на проходящем в Дубае VI Всемирном правительственном саммите было объявлено о создании Глобальной коалиции счастья. В нее вошли шесть стран — Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Мексика, Португалия, Коста-Рика и Словения. Саммит посвящен вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни, передает ТАСС

В мероприятии принимают участие более 4 тысяч делегатов из 140 стран. Это главы международных организаций, представители руководства ведущих научно-технических структур, а также технологических корпораций мира.

На церемонии подписания соглашения о создании Глобальной коалиции счастья лично присутствовал премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Под документом поставили подписи министры всех шести стран.

Аль Мактум отметил, что мир нуждается в новых формах коалиций, которые работали бы во имя счастья и благополучия народов. Настало время объединить усилия правительств стран мира для формирования новых подходов и механизмов, позволяющих улучшить качество жизни людей и добиться счастья для них.

В Объединенных Арабских Эмиратах власти добились очень высокого уровня жизни населения. Они последовательно внедряют в различные сферы экономики и жизни современные технологии. В ОАЭ термин "счастье" стал одним из важнейших критериев и целей работы госорганов разного уровня.

Как считают власти страны, эмиратцы должны жить благополучно и комфортно, пользоваться достижениями технического прогресса и вносить собственный вклад в формирование благостного и счастливого будущего не только для ОАЭ, но также арабского региона и всего мира.