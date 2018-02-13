Ещё
В Дубае создана Глобальная коалиция счастья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пилотов Ан-148 назвали "убийцами"
Пилотов Ан-148 назвали "убийцами"

В Дубае объявили о создании Глобальной коалиции счастья 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
12 февраля на проходящем в Дубае VI Всемирном правительственном саммите было объявлено о создании Глобальной коалиции счастья. В нее вошли шесть стран — Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Мексика, Португалия, Коста-Рика и Словения. Саммит посвящен вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни, передает ТАСС.
В мероприятии принимают участие более 4 тысяч делегатов из 140 стран. Это главы международных организаций, представители руководства ведущих научно-технических структур, а также технологических корпораций мира.
На церемонии подписания соглашения о создании Глобальной коалиции счастья лично присутствовал премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Под документом поставили подписи министры всех шести стран.
Аль Мактум отметил, что мир нуждается в новых формах коалиций, которые работали бы во имя счастья и благополучия народов. Настало время объединить усилия правительств стран мира для формирования новых подходов и механизмов, позволяющих улучшить качество жизни людей и добиться счастья для них.
В Объединенных Арабских Эмиратах власти добились очень высокого уровня жизни населения. Они последовательно внедряют в различные сферы экономики и жизни современные технологии. В ОАЭ термин "счастье" стал одним из важнейших критериев и целей работы госорганов разного уровня.
Как считают власти страны, эмиратцы должны жить благополучно и комфортно, пользоваться достижениями технического прогресса и вносить собственный вклад в формирование благостного и счастливого будущего не только для ОАЭ, но также арабского региона и всего мира.
Вести.Ru: последние новости
Семеро турецких военных погибли за день в Африне Правящая партия ЮАР дает президенту Зуме 48 часов, чтобы уйти в отставку Экс-судья CAS объяснил, почему МОК обязан подчиниться решению арбитражного суда
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пилотов Ан-148 назвали «убийцами»45
Снайпер назвал причастных к убийствам на Майдане89
Путин заболел1534
Грудинин обманул ЦИК620
В Сети набирает популярность «обвисшая грудь»150
Видео
01:30
Панин вновь шокировал общественность
Шоу-бизнес
00:14
Запаниковали: что произошло во «Внуково»
Происшествия
01:03
Джигарханян о бывших женах: «пусть они все сдохнут»
Шоу-бизнес
00:36
Владивостокские «Косатки» устроили горячую фотосессию
Общество
00:14
Во «Внуково» объявлена аварийная тревога
Происшествия
03:47
Обвал американских рынков объяснили эмоциями
Экономика Рынки
04:09
Самбурской пришлось обратиться к врачу
Шоу-бизнес
04:48
Саакашвили выдворен с Украины
Украина В мире
04:55
Убийцей лидера «Оплота» Жилина оказался украинец
Происшествия
00:32
Боевики показали плененных «львят халифата»
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение