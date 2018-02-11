Обмен шпионами попал на видео

Обмен шпионами между Россией и Эстонией попал на видео

Эстонское издание Postimees опубликовало видеозапись, на которой запечатлен процесс обмена между Россией и Эстонией людьми, осужденными за шпионаж.

Обмен был произведен утром 10 февраля на российско-эстонской границе между пунктами пропуска Куничина Гора и Койдула. Как сообщал «Интерфакс», Москва передала осужденного в России за шпионаж предпринимателя Райво Суси, а Таллин — отбывающего в Эстонии срок за то же преступление гражданина России Артема Зинченко

Суси, занимающийся авиационным бизнесом в странах бывшего СССР, был задержан в феврале 2016 года в московском аэропорту Шереметьево на пути из Таллина в Таджикистан. Известно, что деяния, в которых его обвиняла ФСБ , были совершены в 2004-2007 годах. По некоторым данным, одна из фирм Суси посредничает в торговле оружием и различным военным оборудованием, работая в частности на МИД Эстонии. В декабре 2017-го он был приговорен к 12 годам колонии строгого режима

Зинченко, по сведениям эстонских правоохранительных органов, прошел подготовку в российской военной разведке и активизировал свою деятельность в прибалтийской республике в 2013 году после получения его семьей вида на жительство. В Таллине заявили, что россиянин, прикрываясь торговлей детскими колясками, пытался получить доступ к засекреченной информации об эстонской армии и структурах госбезопасности, однако не справился с заданием и был раскрыт. На суде он раскаялся.