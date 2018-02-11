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Обмен шпионами попал на видео
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Обмен шпионами между Россией и Эстонией попал на видео 

Lenta.ru 11 февраля 2018
Эстонское издание Postimees опубликовало видеозапись, на которой запечатлен процесс обмена между Россией и Эстонией людьми, осужденными за шпионаж.
Обмен был произведен утром 10 февраля на российско-эстонской границе между пунктами пропуска Куничина Гора и Койдула. Как сообщал «Интерфакс», Москва передала осужденного в России за шпионаж предпринимателя Райво Суси, а Таллин — отбывающего в Эстонии срок за то же преступление гражданина России Артема Зинченко.
Суси, занимающийся авиационным бизнесом в странах бывшего СССР, был задержан в феврале 2016 года в московском аэропорту Шереметьево на пути из Таллина в Таджикистан. Известно, что деяния, в которых его обвиняла ФСБ, были совершены в 2004-2007 годах. По некоторым данным, одна из фирм Суси посредничает в торговле оружием и различным военным оборудованием, работая в частности на МИД Эстонии. В декабре 2017-го он был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.
Зинченко, по сведениям эстонских правоохранительных органов, прошел подготовку в российской военной разведке и активизировал свою деятельность в прибалтийской республике в 2013 году после получения его семьей вида на жительство. В Таллине заявили, что россиянин, прикрываясь торговлей детскими колясками, пытался получить доступ к засекреченной информации об эстонской армии и структурах госбезопасности, однако не справился с заданием и был раскрыт. На суде он раскаялся.
В декабре 2017 года директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в России за последние пять лет были осуждены 137 кадровых разведчиков иностранных спецслужб и их агентов. По его словам, в стране также прекращена работа 120 зарубежных и международных неправительственных организаций, ставших инструментами иностранного разведсообщества.
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