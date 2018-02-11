Меркель отказалась покидать пост до 2021 года

Меркель отказалась покидать пост канцлера Германии до 2021 года

Федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что не собирается покидать свой пост до следующих парламентских выборов в 2021 году.

«Я отношусь к тем людям, которые сдерживают свои обещания», — заявила Меркель в программе немецкого телеканала ZDF «Berlin direkt», передает Deutsche Welle. Таким образом, если рядовые члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосуют за создание правительственной коалиции с блоком ХДС/ХСС, Меркель планирует оставаться главой правительства до окончания легислатурного периода.

Если же СДПГ проголосует против «большой коалиции», Меркель не исключила возможности новых парламентских выборов. При этом она отметила, что намерена и далее оставаться на посту руководителя ХДС, и не согласилась с утверждениями об утрате своего авторитета внутри партии.

На вопрос о будущем экс-лидера социал-демократов Мартина Шульца в следующем правительстве Ангела Меркель подчеркнула, что его уход с поста руководителя СДПГ никоим образом не сказался на достигнутой в ходе коалиционных переговоров договоренности, согласно которой он должен будет возглавить одно из министерств. «Для меня это решенный вопрос», — отметила Меркель.

На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) смогли согласовать коалиционный договор, который ляжет в основу работы нового правительства. Также стало известно, что глава СДПГ Мартин Шульц в будущем правительстве Германии возглавит МИД