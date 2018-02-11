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Меркель отказалась покидать пост до 2021 года
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Меркель отказалась покидать пост канцлера Германии до 2021 года 

Деловая газета «Взгляд» 11 февраля 2018
Фото: ТАСС
Федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что не собирается покидать свой пост до следующих парламентских выборов в 2021 году.
Таким образом, если рядовые члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосуют за создание правительственной коалиции с блоком ХДС/ХСС, Меркель планирует оставаться главой правительства до окончания легислатурного периода.
«Я отношусь к тем людям, которые сдерживают свои обещания», — заявила Меркель в программе немецкого телеканала ZDF «Berlin direkt», передает Deutsche Welle.
Если же СДПГ проголосует против «большой коалиции», Меркель не исключила возможности новых парламентских выборов. При этом она отметила, что намерена и далее оставаться на посту руководителя ХДС, и не согласилась с утверждениями об утрате своего авторитета внутри партии.
На вопрос о будущем экс-лидера социал-демократов Мартина Шульца в следующем правительстве Ангела Меркель подчеркнула, что его уход с поста руководителя СДПГ никоим образом не сказался на достигнутой в ходе коалиционных переговоров договоренности, согласно которой он должен будет возглавить одно из министерств. «Для меня это решенный вопрос», — отметила Меркель.
На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) смогли согласовать коалиционный договор, который ляжет в основу работы нового правительства. Также стало известно, что глава СДПГ Мартин Шульц в будущем правительстве Германии возглавит МИД.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, четвертый срок Ангелы Меркель на посту канцлера Германии оказался под угрозой.
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