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В США разгадали план Китая по уничтожению Америки
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В США разгадали план Китая по уничтожению Америки 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Kin Cheung / AP Photo
Китайские военные осваивают стратегию, описанную 2500 лет назад выдающимся полководцем Сунь Цзы. В ее основе лежит принцип «выиграть войну, не принимая участия в сражении», пишет американское издание National Interest со ссылкой на исследование RAND Corporation.
Как пишут авторы доклада, Китай в случае столкновения с Соединенными Штатами попытается сделать так, чтобы США просто не смогли использовать высокоточное оружие на суше, на море и в воздухе.
Основной упор военнослужащие НОАК будут делать на выведении из строя американских систем обработки данных и передачи приказов командования. В результате действия авиации, армии и флота будут хаотичными и не смогут привести к успеху. Вкупе с применением методов информационного воздействия, армия Китая сможет просто «вытеснить» противника с поля битвы.
Авторы доклада замечают, что подобной тактики придерживались и американцы во время операции «Буря в пустыне» против Ирака в 1991 году. Теперь таким способам войны научился и Китай.
Причем, как замечают в США, нынешнюю внешнюю политику КНР вовсе не следует считать миролюбивой. Она направлена на достижение глобального лидерства, но новыми методами.
В конце января стало известно, что в Китае отобрали 120 ученых в области искусственного интеллекта и квантовых технологий для работы над новыми видами вооружений. Таким образом Народно-освободительная армия Китая (НОАК) надеется в скором времени достичь военного паритета с США.
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