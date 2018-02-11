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В ООН назвали число погибших в Сирии
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В Сирии за неделю февраля погибли тысяча человек, заявила ООН 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
ООН считает, что за первую неделю февраля жертвами авиаударов в Сирии стали 1 тысяча человек, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь (Антониу Гутерреш) внимательно следит за внушающей беспокойство военной эскалацией по всей Сирии и за опасными последствиями за пределами ее границ. Последние события ознаменовали один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта. Только за первую неделю февраля поступали сообщения о более чем тысяче гражданских жертв авиаударов", — говорится в заявлении.
"Генеральный секретарь вновь подчеркивает, что все заинтересованные стороны в Сирии и в регионе несут ответственность и должны соблюдать международное законодательство и соответствующие резолюции Совета Безопасности (ООН)", — добавил Дюжаррик.
По словам представителя генсека, Гутерреш призывает всех работать над немедленной деэскалацией насилия без предварительных условий и демонстрировать сдержанность.
"Кроме того, генеральный секретарь призывает все стороны к скорейшему движению в направлении политического урегулирования в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2254. Это урегулирование является единственным способом остановить насилие и ужасные страдания сирийского народа", — заключил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.
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