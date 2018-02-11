Саакашвили дал совет своей партии в Грузии 

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили посоветовал представителям своей бывшей партии "Единое национальное движение" сотрудничать с другими оппозиционными движениями в стране и выдвинуть единого кандидата в президенты на предстоящих выборах, выбрав его путем праймериз.
Саакашвили был основателем партии "Единое национальное движение", которое правило страной на протяжении девяти лет, до парламентских выборов 2012 года.
Президентские выборы состоятся в Грузии осенью текущего года. На данный момент президентом страны является Георгий Маргвелашвили. Ранее Маргвелашвили заявил о готовности вновь побороться за должность главы государства. Также желание участвовать в выборах выразили оппозиционеры Нино Бурджанадзе и Шалва Нателашвили.
"Партии "Нацдвижение" необходимо провести к президентским выборам праймериз вместе со всеми остальными оппозиционными партиями. Например, надо организовать трехмесячные дебаты, при помощи какой-либо социальной компании необходимо вычислить рейтинги и в результате выдвинуть того человека, который будет иметь самый высокий рейтинг. Никакой отдельный политический кандидат не будет эффективным… когда в стране существуют такие вызовы, отказываться от объединения — это неверный шаг", — заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Рустави 2".