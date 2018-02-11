Саакашвили дал совет своей партии в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили посоветовал представителям своей бывшей партии "Единое национальное движение" сотрудничать с другими оппозиционными движениями в стране и выдвинуть единого кандидата в президенты на предстоящих выборах, выбрав его путем праймериз.

Саакашвили был основателем партии "Единое национальное движение", которое правило страной на протяжении девяти лет, до парламентских выборов 2012 года.

Шалва Нателашвили. Президентские выборы состоятся в Грузии осенью текущего года. На данный момент президентом страны является Георгий Маргвелашвили . Ранее Маргвелашвили заявил о готовности вновь побороться за должность главы государства. Также желание участвовать в выборах выразили оппозиционеры Нино Бурджанадзе

"Партии "Нацдвижение" необходимо провести к президентским выборам праймериз вместе со всеми остальными оппозиционными партиями. Например, надо организовать трехмесячные дебаты, при помощи какой-либо социальной компании необходимо вычислить рейтинги и в результате выдвинуть того человека, который будет иметь самый высокий рейтинг. Никакой отдельный политический кандидат не будет эффективным… когда в стране существуют такие вызовы, отказываться от объединения — это неверный шаг", — заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Рустави 2".