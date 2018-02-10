Ещё
Весившая 17 кг японка показала свои фото
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Японка, которая весила 17 килограммов, показала свои фото 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Twitter
Жительница Японии, которая жила у своих бабушки и дедушки и подвергалась физическому насилию с их стороны, опубликовала фотографии, на которых ее вес в результате систематических издевательств упал до 17 килограммов. Об этом сообщает Metro со ссылкой на Twitter пострадавшей.
Родственники запрещали девушке принимать пищу и пинали ее в живот, если видели, что она ест. Из-за этого японка дошла до крайнего истощения и едва не погибла — она весила всего 16,8 килограмма. Медики позднее рассказали девушке, что она была на волосок от смерти, счет шел на минуты.
Издание не уточняет, как долго пострадавшая вынуждена была жить под одной крышей с истязавшей ее родней.
Отмечается, что девушка решила поделиться своей историей в соцсетях через десять лет после спасения. В своем микроблоге она посоветовала всем, кого насильно морят голодом, не терпеть и не ждать, а обратиться за помощью.
Сейчас девушке больше 20 лет, однако ее точный возраст и имя не раскрываются. Отмечается, что к настоящему времени она достигла здорового веса. Понесли ли родственники пострадавшей наказание, неизвестно.
РИА Новости: последние новости
Саакашвили дал совет своей партии в Грузии В США в руке у 11-летнего мальчика выросла улитка Приплыли: украинских моряков "евроинтегрировали" в греческие тюрьмы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Россию завезли опасные отходы из Польши10
Бузова добилась своего69
Путин высказался о ситуации на Ближнем Востоке365
Дерипаска подал в суд на Рыбку139
Потоп в Париже набирает обороты14
Видео
01:34
По улицам города на Урале бегает дикая рысь
Общество
00:31
«Год жил в машине»: Панин объяснил неуплату штрафов
Шоу-бизнес
00:54
США прокомментировали разрушение моста в Сирии
Ближний Восток В мире
00:39
Названы пострадавшие при взрыве в Петербурге
Происшествия
01:54
Названо количество погибших при крушении вертолета в Сирии
Происшествия Армия
02:16
«Соблазн был»: в Киеве объяснили нежелание воевать за Крым
Украина В мире
00:41
Хирурги сочли новый облик Родченкова фейком
В мире
00:47
Уничтожение российского Су-25 раскололо боевиков
В мире
01:55
Европу пугают новой «военной игрушкой» Путина
Армия
00:17
Сирия подбила несколько самолетов израильских ВВС
Армия Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение