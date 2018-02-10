Ещё
Улитка выросла в руке у 11-летнего ребенка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Улитка выросла в руке у 11-летнего ребенка 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американский врач описал совершенно уникальный случай с морской улиткой, которая прижилась в руке у одиннадцатилетнего мальчика, после того, как он поранился в водоёме, сообщает журнал BMJ.
Ребенок попал к медикам с абсцессом, вскрыв который, они были сильно удивлены. Уникальные свойства приливного моллюска, по-видимому, позволили ему обосноваться и выжить в подкожной клетчатке в течение недели, несмотря на враждебную среду абсцесса кожи.
>> По улицам города на Урале бегает дикая рысь
Этот случай подчеркивает правильность действующих медицинских рекомендаций, в которых говорится о необходимости вскрытия и дренажа подозрительных абсцессов кожи.
Абсцессы кожи обычно наблюдаются врачами первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. Большинство этих инфекций мягких тканей возникают из-за попадания в рану неодушевленных предметов, но иногда живой организм может стать фактором, способствующим развитию воспалительного процесса, отмечает издание.
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль попросил у России помощи1131
Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз39
Бой спецназа с боевиками в Ингушетии сняли на видео51
Названо количество погибших при крушении вертолета в Сирии57
В Башкирии нашли золотую жилу29
Видео
01:34
По улицам города на Урале бегает дикая рысь
Общество
00:31
«Год жил в машине»: Панин объяснил неуплату штрафов
Шоу-бизнес
00:54
США прокомментировали разрушение моста в Сирии
Ближний Восток В мире
00:39
Названы пострадавшие при взрыве в Петербурге
Происшествия
01:54
Названо количество погибших при крушении вертолета в Сирии
Происшествия Армия
02:16
«Соблазн был»: в Киеве объяснили нежелание воевать за Крым
Украина В мире
00:41
Хирурги сочли новый облик Родченкова фейком
В мире
00:47
Уничтожение российского Су-25 раскололо боевиков
В мире
01:55
Европу пугают новой «военной игрушкой» Путина
Армия
00:17
Сирия подбила несколько самолетов израильских ВВС
Армия Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение