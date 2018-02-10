Улитка выросла в руке у 11-летнего ребенка

Американский врач описал совершенно уникальный случай с морской улиткой, которая прижилась в руке у одиннадцатилетнего мальчика, после того, как он поранился в водоёме, сообщает журнал BMJ

Ребенок попал к медикам с абсцессом, вскрыв который, они были сильно удивлены. Уникальные свойства приливного моллюска, по-видимому, позволили ему обосноваться и выжить в подкожной клетчатке в течение недели, несмотря на враждебную среду абсцесса кожи.

Этот случай подчеркивает правильность действующих медицинских рекомендаций, в которых говорится о необходимости вскрытия и дренажа подозрительных абсцессов кожи.

Абсцессы кожи обычно наблюдаются врачами первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. Большинство этих инфекций мягких тканей возникают из-за попадания в рану неодушевленных предметов, но иногда живой организм может стать фактором, способствующим развитию воспалительного процесса, отмечает издание.