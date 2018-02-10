Приплыли: украинских моряков «евроинтегрировали» в греческие тюрьмы

Около двух сотен украинских моряков находятся в тюрьмах Греции, сообщили в офисе уполномоченного по правам человека Верховной рады Украины

Некоторым из задержанных уже вынесли обвинительные приговоры — украинцев приговаривают к 50, 200 и даже 400 годам заключения, рассказал представитель уполномоченного по правам человека на совместном с родственниками заключенных брифинге в Киеве. Судя по рассказам родственников, случаи у всех похожие. Работодатели нанимали украинских моряков якобы на туристические рейсы, однако на практике все оказалось не так. Вместо туристов суда заполняли незаконными мигрантами. В итоге по греческому законодательству украинские моряки стали обвиняемыми в торговле людьми. Хотя, как утверждают их близкие, сами моряки в сложившейся ситуации были жертвами, а работодатели подчас обращались с ними, как с бесправными рабами.

Да и на судебных заседаниях, как говорят, было не лучше: решения принимались за 15 минут, при этом никто не знал ни русского, ни украинского языка и обвиняемых не могли даже опросить. А никто из официальных лиц Украины не побеспокоился об их судьбе — хотя многие находятся в застенке уже по полгода.

МИД Украины оглашенные факты решительно отрицает. В Департаменте консульской службы говорят, что по их данным, под стражей в Греции находятся не 200, а "всего" 120 украинцев. Осуждены из них 42 — и вовсе не какие-то огромные сроки, а "всего" от 8 до 25 лет. Причем, как утверждают в консульской службе, все права обвиняемых при этом были соблюдены: "не было такого заседания, которое бы не было обеспечено переводчиком или защитой украинцев". Очень хорошо, стало быть, их судили.

Ну, то есть, причин для беспокойства нет? Украинские официальные власти — да и пресса — до сих пор и не беспокоились. Обратили внимание на судьбу моряков только после того, как в конце января 2018 года издание "Русские Афины" опубликовало пронзительное письмо к президенту Украины Петру Порошенко от находящегося в греческой тюрьме россиянина, который просил за своих украинских сокамерников.

После этого появились репортажи в СМИ, пикеты возле украинского министерства иностранных дел, брифинг уполномоченного по правам человека. Ну а моряки как сидели, так и сидят. И нет никаких признаков того, что в их судьбе что-то изменится. Как, собственно, и в судьбе их коллег — украинских моряков, остающихся на воле.

Украина благодаря хорошей образовательной базе, которая осталась еще от Советского Союза, до сих пор в лидерах по подготовке плавсостава. Так, в 2015 году Украина поставила мировому флоту 69 тысяч моряков, это примерно 4% от общего числа всех моряков мира. Что позволило Украине занять шестое место в рейтинге поставщиков морской рабочей силы.

Только работать на отечественных судах они не смогут. Богатейшего Черноморского морского пароходства, которое оказалось волею судеб в 1991 году в независимой стране, уже не существует. Более 300 судов были проданы или разрезаны на металлолом. Та же участь постигла и речной флот, он сократился на 80%. Инфраструктура и порты практически полностью изношены, судостроительные заводы закрыты или работают на ничтожную долю от своих возможностей.

К слову, в то же самое время многие совсем небогатые и даже некоторые "сухопутные" страны, такие как Молдова, обзаводятся своими торговыми флотами. Да что говорить про Молдову или Румынию, если Монголия, к примеру, имеет 168 собственных судов (а под флагом этой страны их ходит несколько сотен). Вот и приходится украинским морякам наниматься к румынам, китайцам — далее везде. И не на самых выгодных условиях. Только чтобы заработать на пропитание своих семей.

На сегодняшний день Греция — не единственная страна, где украинские моряки "терпят бедствие". Они томятся в тюрьмах Индии, Испании, Италии, Ливии, Омана, Франции и Шри-Ланки. Официальные лица Украины, по сути, остаются безучастными к судьбе своих граждан и их семей, которые обивают пороги всевозможных киевских кабинетов. В то время как мигранты с тех же самых кораблей, попав на территорию Греции, получают статус беженца и денежное пособие Евросоюза

Такая вот "гостеприимная" Европа. И такая "ласковая ненька" Украина. И вот такая… евроинтеграция.