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В ДНР заявили об активизации украинской авиаразведки
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В ДНР заявили об активизации украинской авиаразведки 

РИА Новости 10 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил об активизации украинскими силовиками авиаразведки в Донбассе.
"Наблюдается активизация разведки противника, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, с целью уточнения данных для стрельбы артиллерией. Кроме того, зафиксирован очередной полет американского БПЛА "Глобал-Хок", разведывательными данными с которого командование ВС США любезно делится со своими украинскими коллегами", — сказал журналистам Басурин.
По его словам, активизация авиаразведки отмечается в районе Донецка и на юге республики. Также он заявил и о наращивании сил силовиков в Донбассе.
"Украинское военное командование продолжает наращивать группировку войск в зоне так называемой АТО, подтверждая тем самым наши предположения о намерениях военно-политического руководства Украины вновь развязать кровопролитную войну на Донбассе", — добавил Басурин.
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