Скандал на шоу Соловьева, «последняя» Олимпиада и другие события дня

Главные события пятницы

Пенсиям россиян предрекли обвал

Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а также нагрузку на федеральный бюджет.

Банк России стал мягче: ключевая ставка снижена

На первом заседании совета директоров в 2018 году Банк России снизил ключевую ставку на 25 пунктов. Теперь ставка составляет 7,5% годовых.

МОК "победил": россиян не пустили на Олимпиаду

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал россиянам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте суда.

Никто ничего не понимает: новый обвал в США

Рынок в США обвалился второй раз за неделю. Индекс Dow Jones за одну торговую сессию потерял более 1000 пунктов. Спусковым крючком для нового обвала могло стать решение конгресса США о повышении расходов на оборону. Эксперты готовятся к новой волне распродаж — в ближайшее время стабильности в Америке ждать не стоит. А вот рубль на фоне происходящего растет.

Открытие Олимпиады в Пхёнчхане

9 февраля в корейском Пхенчхане в 14.00 по московскому времени стартовала церемония открытия Олимпийских игр-2018.

Умер Дмитрий Бузылев

Скончался актер и музыкант Дмитрий Бузылев. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

В Петербурге в жилом доме произошел взрыв

Telegram-канал Mash сообщает о взрыве в жилом доме в Санкт-Петербурге. По предварительной информации взрыв произошел в Приморском районе на улице Репищева, 10, корпус 1. На третьем этаже выбиты практически все стекла.

Олимпиада-2018 может оказаться последней в истории

«Русская служба Би-би-си» назвала восемь причин, по которым Олимпиада-2018 в Пхёнчхане может оказаться последней в истории.

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в короткой программе в командном соревновании на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает ТАСС

«Уважение к смерти»: Соловьев выгнал эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из своей студии во время эфира американского эксперта Григория Винникова.