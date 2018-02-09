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«Последняя» Олимпиада и другие события дня
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Главные события пятницы 

Рамблер 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Пенсиям россиян предрекли обвал
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а также нагрузку на федеральный бюджет.
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Банк России стал мягче: ключевая ставка снижена
На первом заседании совета директоров в 2018 году Банк России снизил ключевую ставку на 25 пунктов. Теперь ставка составляет 7,5% годовых.
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МОК "победил": россиян не пустили на Олимпиаду
Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал россиянам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте суда.
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Никто ничего не понимает: новый обвал в США
Рынок в США обвалился второй раз за неделю. Индекс Dow Jones за одну торговую сессию потерял более 1000 пунктов. Спусковым крючком для нового обвала могло стать решение конгресса США о повышении расходов на оборону. Эксперты готовятся к новой волне распродаж — в ближайшее время стабильности в Америке ждать не стоит. А вот рубль на фоне происходящего растет.
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Открытие Олимпиады в Пхёнчхане
9 февраля в корейском Пхенчхане в 14.00 по московскому времени стартовала церемония открытия Олимпийских игр-2018.
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Умер Дмитрий Бузылев
Скончался актер и музыкант Дмитрий Бузылев. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.
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В Петербурге в жилом доме произошел взрыв
Telegram-канал Mash сообщает о взрыве в жилом доме в Санкт-Петербурге. По предварительной информации взрыв произошел в Приморском районе на улице Репищева, 10, корпус 1. На третьем этаже выбиты практически все стекла.
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Олимпиада-2018 может оказаться последней в истории
«Русская служба Би-би-си» назвала восемь причин, по которым Олимпиада-2018 в Пхёнчхане может оказаться последней в истории.
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Тарасова и Морозов выиграли короткую программу
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в короткой программе в командном соревновании на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
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«Уважение к смерти»: Соловьев выгнал эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из своей студии во время эфира американского эксперта Григория Винникова.
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