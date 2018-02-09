В Сирии начинается дележка

В Сирии начинается дележ берегов Евфрата

«Американцы пытаются добиться, чтобы «их» территории не отошли проправительственным силам», — так эксперты оценивают разрушение возведенного российскими военными моста в северо-восточной Сирии. В чем было стратегическое значение уничтоженного объекта и действительно ли урон от его потери столь велик?

Возведенный российскими военными мост через Евфрат на востоке Сирии был разрушен резким повышением уровня воды. Причиной стало преднамеренное открытие шлюзов плотины ГЭС, полагают в Минобороны России . В результате, 210-метровый мост понтонный мост частично ушел под воду.

Наши военные обвинили в произошедшем Соединенные Штаты. Ведь ГЭС Эль-Табка, чьи шлюзы были открыты, находится «на территории оппозиционных формирований, подконтрольных „международной коалиции“ во главе с США». Военные предполагают, что это была попытка США воспрепятствовать укреплению законной власти Дамаска на левом берегу Евфрата, — сообщает официальный печатный орган Минобороны «Красная звезда».

Мост, возведенный в сентябре 2017 года в стратегически важном районе на северо-востоке Сирии, близ города Дейр-эз-Зор, предполагалось использовать для переброски военной техники и личного состава на восточный берег реки. Пропускная способность сооружения составляла 8 тысяч машин в сутки. Мост выдерживал вес тяжелой бронетехники такой как танки, БМП и реактивные системы залпового огня.

«С этим мостом история уже давнишняя. Он ушел под воду недели две назад. На той неделе уже об этом точно было известно. Меня удивляет, что история только сейчас всплыла», — заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов. К слову, отметим, что повышение уровня воды отмечалось задолго до разрушения моста. Из той же публикации в «Красной звезде» следует, что еще 6 января, несмотря на отсутствие в регионе существенных осадков, уровень воды в Евфрате резко поднялся на несколько метров.

Как бы то ни было, инцидент на Евфрате, случившись именно сейчас, воспринимается в контексте недавних авиаударов американской коалиции по проправительственным силам. Атака произошла в той же провинции Дейр-эз-Зор. Точнее, в долине Евфрата, в 8 км к востоку от линии соприкосновения войск Башара Асада и поддерживаемых США «Сирийских демократических сил» (СДС).

Кто и зачем утопил понтон? «Неясно, ушел ли мост под воду в результате повышения уровня воды или атаки «Исламского государства», которое действует там до сих пор и ведет бои как с проправительственными силами, так и с СДС, — рассуждает Мардасов. — Возможно, он был разрушен в результате подрыва какой-нибудь лодки. Тем более мост ушел под воду не целиком, а только в середине». Напомним, что накануне в Минобороны России возложили ответственность за инцидент на проправительственных ополченцев, не согласовавших свои действия с командованием российской оперативной группы. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, эксперты считают, что удар коалиции США сыграл на руку России. В случае с нынешним заявлением «по мосту», «Минобороны уравновесило вчерашнее свое заявление, когда оно дистанцировались от атаки проправительственных сил, что вызвало бурную реакцию в мировых СМИ», — считает Антон Мардасов. С его точки зрения, ситуация выглядит не так однозначно, а потеря отдельно взятого понтонного моста (который можно наладить за день-два) не столь критична.

Да и кто может стоять за повышением воды тоже достоверно непонятно, указал эксперт. «Вообще раньше уровень воды в Сирии повышала Турция. Например, в декабре 2015 года она это делала, чтобы воспрепятствовать операции СДС на западном берегу Евфрата», — напомнил собеседник. По его словам, могло быть это и инициативой СДС, и американцев.

«В принципе США защищают территорию СДС, — указывает в свою очередь Антон Мардасов. — Американцы пытаются добиться, чтобы «их» территории не отошли проправительственным силам. Повышение уровня воды вполне укладывается в подобные вещи», — отметил Мардасов. С другой стороны эксперт заявил: «А смысл какой? Так или иначе плацдарм на восточном берегу создан. Туда американцы проправительственные силы уже пустили. Но попытки этих сил наступать на газовые месторождения блокировались США, причем Россия фактически дистанцировалась от этого факта». Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров не исключает, что, разрушив мост, американцы «сделали такую подлость умышленно».

«Вопрос еще в том, что когда осенью наводился этот понтонный мост с участием российских специалистов, насколько это укладывалось в договоренности с американцами. На переговорах военных России и США Евфрат рассматривался как линия деконфликтации. Поэтому когда проправительственные силы начали переправляться туда, возникали вопросы», — указал Мардасов.

«С военно-стратегической точки зрения через данный мост осуществлялась переброска войск с западного берега Евфрата на восточный», — отметил Багдасаров в комментарии газете ВЗГЛЯД. Но не надо забывать, что этот понтонный мост там, по всей видимости, не единственный — в свою очередь указывает Антон Мардасов. Он подчеркнул, что даже та группировка, по которой американцы ударили накануне как-то свои силы перправляла. «Я так думаю, что там осуществлялась все-таки переброска по каким-то другим мостам. Были сообщения о том, что каким-то образом что-то наводится. Потому что этот мост уже давно не действует», — резюмировал собеседник. В чем важность и опасность происходящего в долине Евфрата

В целом, наведение мостов в прямом и переносном смысле крайне важно именно в этом районе. «Там все впритык — и территория Федерации Северной Сирии, которая поддерживается американцами, и территория „проправительственная“, которую мы помогаем контролировать, — указал Семен Багдасаров. — Начинается дележ восточного и западного берега Евфрата, потому что именно в этом районе сосредоточены основные месторождения нефти и газа, воды, электростанции и так далее».

Из примерно полусотни сирийских месторождений углеводородов, около 30 расположены в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. По данным ближневосточных источников, СДС контролируют 5 из этих месторождений. Кроме того, контроль правительственных сил поможет поставить заслон группировкам СДС пересекать Евфрат и действовать в южном направлении.

Как отмечает ливанский портал Al-Ahed News, очевиден военный потенциал авиабазы Дейр-эз-Зора, более удобной для контроля воздушного пространства центральной и восточной Сирии, нежели расположенная на западе страны база Хмеймим. С другой стороны, сравнительно недалеко расположены иракские базы США.

Столкновение интересов «И тогда мы встанем перед очень серьезной дилеммой: а что нам делать, если СДС начнут действовать под прикрытием американской авиации и в контакте с американскими советниками? Нам что, воевать с американцами тогда?», — отмечает Семен Багдасаров. Семен Багдасаров прогнозирует, что обстановка в данном районе чревата конфликтами. «Я всегда говорил, что это вопрос времени, — считает эксперт. — Если не будет налажен диалог между Россией и США, между Дамаском и оппонентами из Федерации Северной Сирии — то война будет между ними. И если будет обострение — они могут предпринять попытку свержения Асада при поддержке американцев», — предполагает Багдасаров.

Эксперт полагает: беспокойство внушает и ситуация в провинциях Идлиб и Алеппо. Здесь «идут прямые столкновения между сирийской армией, грубо говоря — нашей коалицией, и турецкой армией, которая пыталась пройти в те зоны, куда им нечего входить», подчеркивает собеседник. Поэтому сохраняется опасность прямого столкновения и с Турцией, полагает Багдасаров. «Потому здесь не все так хрестоматийно, как кому-то хотелось бы. У каждого свои интересы», — резюмирует эксперт.