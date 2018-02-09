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ДНР: Убийцы Гиви и Моторолы — одни и те же люди
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Глава ДНР: убийцы Гиви и Моторолы — одни и те же люди 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
К убийству донбасских ополченцев Гиви и Моторолы в Донецке причастны одни и те же люди, сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
"Установлены все лица, кто к этому причастен, некоторые задержаны. Думаю, дело закончим в этом году. Те убийцы связаны с гибелью Арсена Павлова (Моторолы)", — рассказал он "Интерфаксу".
Комбат Арсен Павлов по прозвищу Моторола был убит 16 октября 2016 года. Бомба сработала, когда он ехал в лифте в собственном доме. Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых (позывной "Гиви") погиб в феврале 2017 года в собственном кабинете — по зданию выстрелили из реактивного пехотного огнемета "Шмель".
В Министерстве обороны ДНР уверены, что убийства совершили украинские диверсанты. Как установили донецкие следователи, приказы о планировании терактов в ДНР отдавал глава контрразведки СБУ Алексей Петров.
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