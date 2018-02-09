Испанию засыпало снегом

Испания оказалась во власти снегопадов. В 34 провинциях страны объявлены предупреждения. Сложная ситуация складывается на севере страны.

Мощные снегопады продолжают атаковать Испанию. В связи с сильными метелями объявлены предупреждения в 34 провинциях страны, передает "ТВ Центр"

Самая тяжёлая ситуация на севере. В некоторых районах снега не видели десятилетиями. В плену непогоды оказались Сарагоса, Каталония, Кастельон и Астурия. Там выпало аномальное количество осадков. В Мадриде из-за разгула стихии объявили оранжевый уровень опасности. В городе — транспортный коллапс. Отменены занятия в школах. Аэропорт не принимает и не отправляет десятки авиарейсов. Две из четырех взлётных полос закрыты. Из-за снежных заносов дорожные службы Испании перекрыли 55 автострад. На некоторых сугробы достигают полуметра.