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Испанию засыпало снегом
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Испанию засыпало снегом 

ТВ Центр 9 февраля 2018
Фото: ТВ Центр
Испания оказалась во власти снегопадов. В 34 провинциях страны объявлены предупреждения. Сложная ситуация складывается на севере страны.
Мощные снегопады продолжают атаковать Испанию. В связи с сильными метелями объявлены предупреждения в 34 провинциях страны, передает "ТВ Центр".
Самая тяжёлая ситуация на севере. В некоторых районах снега не видели десятилетиями. В плену непогоды оказались Сарагоса, Каталония, Кастельон и Астурия. Там выпало аномальное количество осадков. В Мадриде из-за разгула стихии объявили оранжевый уровень опасности. В городе — транспортный коллапс. Отменены занятия в школах. Аэропорт не принимает и не отправляет десятки авиарейсов. Две из четырех взлётных полос закрыты. Из-за снежных заносов дорожные службы Испании перекрыли 55 автострад. На некоторых сугробы достигают полуметра.
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