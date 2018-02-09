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Раскрыт крупнейший секс-скандал в британском парламенте
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Раскрыт крупнейший сексуальный скандал в британской власти 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Каждый пятый человек, работающий в британском парламенте, хоть раз за прошедший год подвергался сексуальным домогательствам. Об этом говорится в докладе, оказавшемся в распоряжении The Independent еще до публикации.
Отмечается, что в опросе приняли участие 1377 сотрудников парламента, в результате выяснилось, что 39 процентов респондентов постоянно подвергаются издевательствам и сексуальным преследованиям.
Женщины, работающие в Вестминстере, в два раза чаще, чем мужчины, становятся жертвами домогательств. В некоторых случаях они признавались, что их не только щупали, но и насиловали.
По словам авторов доклада, вне зависимости от того, какие меры будут приняты по итогам, важно хотя бы то, что теперь сотрудники парламента почувствуют: они могут рассказать о том, что с ними случилось, не рискуя при этом потерять работу.
1 ноября прошлого года министр обороны Майкл Фэллон покинул свой пост после обвинения в домогательстве к журналистке. Через несколько дней от работы в британском парламенте из-за подозрений в сексуальных домогательствах отстранили депутата от Лейбористской партии Келвина Хопкинса. 27-летняя Ава Этемадзаде (Ava Etemadzadeh) рассказала, что 76-летний политик отправлял ей на телефон «непристойные сообщения». В частности, мужчина называл ее «привлекательной» и «прекрасной молодой женщиной».
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