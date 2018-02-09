«Это США». Разрушен наведенный Россией мост в Сирии

В Минобороны сообщили о разрушении возведенного в Сирии российского моста

Наведенный российскими военными мост через Евфрат на востоке Сирии был разрушен из-за резкого повышения уровня воды в реке после преднамеренного открытия шлюзов плотины, пишет официальный печатный орган Минобороны России газета "Красная звезда". Не исключено, что это была попытка США не допустить укрепления законной власти Дамаска на левом берегу реки, говорится в сообщении.

Российские военные специалисты возвели 210-метровый мост через Евфрат в сентябре 2017 года в нескольких километрах от города Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, его предполагалось использовать для переброски военной техники и личного состава на восточный берег реки. Пропускная способность моста — 8 тысяч машин в сутки. Он выдерживал вес тяжелой бронетехники, такой как танки, БМП и реактивные системы залпового огня.

Как сообщает "Красная звезда", 6 января, несмотря на отсутствие в регионе существенных осадков, уровень воды в Евфрате неожиданно поднялся на несколько метров, а скорость течения реки увеличилась в два раза.

"В результате на следующий день мост был разрушен", — говорится в сообщении.

"Расследование, проведённое сирийскими специалистами, показало, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных "международной коалиции" во главе с США", — пишет официальный орган Минобороны.

Как говорится в сообщении, технической необходимости во внезапном сбросе воды на плотине не было.

"По оценке экспертов, есть основания полагать, что сброс был организован с какими-то другими целями. Не исключено, что таким варварским способом американской стороной была предпринята попытка чужими руками не допустить укрепления законной власти правительства САР на левом берегу Евфрата", — пишет газета российского военного ведомства.