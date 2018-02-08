Дискриминация на ОИ и другие события дня

Главные события четверга

Раскрыты детали убийства комбата ДНР Гиви

Убийство комбата ДНР Гиви готовилось два года. Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный редактор украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов

Россия одержала первую победу на Олимпиаде

Сборная России по керлингу обыграла Норвегию в матче смешанных команд. Встреча завершилась со счетом 4:3.

«Турецкой поток» резко подорожал

TurkStream

Компания «Газпром» повысила оценку стоимости газопровода «Турецкий поток» на 1 млрд долларов.

Мединский рассказал о флешке с фильмом для Путина

Министр культуры Владимир Мединский заверил, что это не он дал президенту Владимиру Путину флешку с фильмом «Движение вверх».

Oracle отвернулась от российских нефтяников

Американский производитель программного обеспечения Oracle предупредил российские нефтяные компании об ужесточении санкционных требований к сотрудничеству с ними.

ЦИК показал бюллетени для выборов

ЦИК представил проект бюллетеня для президентских выборов, сообщают Ведомости.

Россиянку депортируют из Египта за разврат

Египетские власти приняли решение депортировать российскую исполнительницу танца живота Екатерину Андрееву , задержанную несколько дней назад в Каире за "провокационные действия" и "слишком откровенные танцы".

Звезда "Голоса" уехала из России после скандала

Умер Геннадий Гарбук

7 февраля ушел из жизни советский и белорусский актер Геннадий Гарбук, сообщает Sputnik со ссылкой на Национальный академический театр имени Янки Купалы.

В Москве взяли штурмом квартиру Виктора Бута

В московской квартире Виктора Бута, отбывающего в США наказание за торговлю оружием, работал нелегальный покерный клуб, сообщает Telegram-канал Mash.

Брэд Питт разбился в ДТП

Американский актер Брэд Питт попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Россияне впервые подверглись дискриминации на ОИ