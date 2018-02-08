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Дискриминация на ОИ и другие события дня
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Главные события четверга 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Раскрыты детали убийства комбата ДНР Гиви
Убийство комбата ДНР Гиви готовилось два года. Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный редактор украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов.
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Россия одержала первую победу на Олимпиаде
Сборная России по керлингу обыграла Норвегию в матче смешанных команд. Встреча завершилась со счетом 4:3.
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«Турецкой поток» резко подорожал
TurkStream
Компания «Газпром» повысила оценку стоимости газопровода «Турецкий поток» на 1 млрд долларов.
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Мединский рассказал о флешке с фильмом для Путина
Министр культуры Владимир Мединский заверил, что это не он дал президенту Владимиру Путину флешку с фильмом «Движение вверх».
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Oracle отвернулась от российских нефтяников
Американский производитель программного обеспечения Oracle предупредил российские нефтяные компании об ужесточении санкционных требований к сотрудничеству с ними.
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ЦИК показал бюллетени для выборов
ЦИК представил проект бюллетеня для президентских выборов, сообщают Ведомости.
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Россиянку депортируют из Египта за разврат
Египетские власти приняли решение депортировать российскую исполнительницу танца живота Екатерину Андрееву, задержанную несколько дней назад в Каире за "провокационные действия" и "слишком откровенные танцы".
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Звезда "Голоса" уехала из России после скандала
Участница выходящего на «Первом канале» шоу «Голос» Алла Рид обиделась на наставника проекта Александра Градского и уехала в Канаду.
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Умер Геннадий Гарбук
7 февраля ушел из жизни советский и белорусский актер Геннадий Гарбук, сообщает Sputnik со ссылкой на Национальный академический театр имени Янки Купалы.
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В Москве взяли штурмом квартиру Виктора Бута
В московской квартире Виктора Бута, отбывающего в США наказание за торговлю оружием, работал нелегальный покерный клуб, сообщает Telegram-канал Mash.
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Брэд Питт разбился в ДТП
Американский актер Брэд Питт попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
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Россияне впервые подверглись дискриминации на ОИ
Случай дискриминации российских спортсменов со стороны канадцев был зафиксирован на Олимпиаде в Пхенчхане, но инцидент уже исчерпан, заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
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