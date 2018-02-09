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Скандал в Вене: Femen опозорили Порошенко
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Активистка Femen оголилась перед Порошенко на Венском балу 

Lenta.ru 9 часов назад
Активистка движения Femen Алиса Виноградова обнажила грудь перед президентом Украины Петром Порошенко на красной дорожке Венского бала. Об этом сообщается в официальном блоге Femen.
На груди девушки была надпись: Poroshenko, get the *** out of the Ball! («Порошенко, пошел на *** с бала»).
«Цель атаки — оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте примитивного барыги и казнокрада Порошенко. Под маской аристократа скрывается военный мародер, не брезгующий заработком на крови своих сограждан», — поясняется в сообщении движения.
В декабре 2017-го Виноградова напала на рождественский вертеп в Ватикане. Ее задержали сотрудники полиции.
Венский бал — традиционное событие, которое каждый год проходит в Венской Опере. Как правило, бальный сезон в австрийской столице начинается в ноябре и заканчивается перед Великим постом, в это время в городе могут устраивать несколько сотен тематических балов, но главный среди них — оперный.
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