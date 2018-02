Скандал в Вене: Femen опозорили Порошенко

Активистка Femen оголилась перед Порошенко на Венском балу

Активистка движения Femen Алиса Виноградова обнажила грудь перед президентом Украины Петром Порошенко на красной дорожке Венского бала. Об этом сообщается в официальном блоге Femen.

На груди девушки была надпись: Poroshenko, get the *** out of the Ball! («Порошенко, пошел на *** с бала»).

«Цель атаки — оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте примитивного барыги и казнокрада Порошенко. Под маской аристократа скрывается военный мародер, не брезгующий заработком на крови своих сограждан», — поясняется в сообщении движения.

В декабре 2017-го Виноградова напала на рождественский вертеп в Ватикане. Ее задержали сотрудники полиции.

Венский бал — традиционное событие, которое каждый год проходит в Венской Опере. Как правило, бальный сезон в австрийской столице начинается в ноябре и заканчивается перед Великим постом, в это время в городе могут устраивать несколько сотен тематических балов, но главный среди них — оперный.