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Лукашенко напомнил Латвии о дружбе с Россией
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Лукашенко напомнил Латвии о дружбе с Россией 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не будет сотрудничать с другими государствами во вред российским интересам. Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, он сказал во время встречи с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом.
Президент подчеркнул, что Минск рассчитывает на развитие сотрудничества с Ригой. По его мнению, страны могут «о многом договориться».
«Единственное только прошу: помнить об одном, что мы никогда не будем дружить с любой страной против России, как с другими странами против Латвии», — отметил Лукашенко.
Белорусский президент сказал о необходимости сохранения мира и покоя «в географическом центре Европы». Он напомнил, что на Украине «и так уже несколько лет не может разрешиться конфликт.
»Мы придерживаемся практики и политики не создавать проблем нашим соседям. <…> Но вы должны четко понимать, что Россия для нас не просто дружественная страна — там живет братский нам народ», — заявил Лукашенко.
При этом, по его мнению, Минск и Москва строят отношения «не без проблем».
Ранее по итогам переговоров премьеры Белоруссии и Латвии подписали шесть документов, в том числе соглашение о сотрудничестве при поиске и спасении гражданских самолетов, меморандум об экономическом сотрудничестве, программу сотрудничества между природоохранными ведомствами, документы о сотрудничестве в области спорта и науки и техники.
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