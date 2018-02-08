Лукашенко напомнил Латвии о дружбе с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не будет сотрудничать с другими государствами во вред российским интересам. Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, он сказал во время встречи с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом.

Президент подчеркнул, что Минск рассчитывает на развитие сотрудничества с Ригой. По его мнению, страны могут «о многом договориться».

«Единственное только прошу: помнить об одном, что мы никогда не будем дружить с любой страной против России, как с другими странами против Латвии», — отметил Лукашенко.

Белорусский президент сказал о необходимости сохранения мира и покоя «в географическом центре Европы». Он напомнил, что на Украине «и так уже несколько лет не может разрешиться конфликт.

»Мы придерживаемся практики и политики не создавать проблем нашим соседям. <…> Но вы должны четко понимать, что Россия для нас не просто дружественная страна — там живет братский нам народ», — заявил Лукашенко.

При этом, по его мнению, Минск и Москва строят отношения «не без проблем».