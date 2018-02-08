«Затаил злобу»: Буш-младший высказался о Путине

Буш-младший заявил, что Путин хочет вернуть «гегемонию СССР»

Бывший президент США Джордж Буш-младший обвинил Россию во вмешательстве в выборы в 2016 году, пишет The Independent . Об этом он заявил на конференции научно-исследовательского центра Milken Institute в Абу-Даби.

По его словам, есть "совершенно ясные доказательства" вмешательства России. При этом неясно, повлияло ли оно на результаты выборов.

>> США обвинили Россию в новом вмешательстве в выборы "То, что иностранное государство вмешалось в наши выборы, это проблема", — заявил Буш, назвав действия Москвы "опасными для демократии".

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"Путин — блестящий тактик, который умеет распознавать слабость и использовать ее", — считает Буш-младший.

"Он не может думать: "как сделать так, чтобы мы оба выиграли?". Он может думать только "Как сделать так, чтобы я выиграл, а ты проиграл", — добавил Буш-младший. Он заявил, что российский президент "затаил злобу", потому что недоволен распадом СССР и хотел бы восстановить "советскую гегемонию". Именно поэтому, на его взгляд, НАТО играет сейчас очень важную роль.

Представители США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы в США, однако доказательств так и не предоставили.