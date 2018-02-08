Россиянку депортируют из Египта за разврат

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Последний удар: США введут самые чудовищные в истории санкции против КНДР

Немецкий депутат ответил Киеву на угрозы из-за визита делегации в Крым

В МИД Польши заявили, что закон о Холокосте не ограничивает свободу слова