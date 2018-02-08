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Обзор зарубежных СМИ: Украину ждет «новый голодомор»
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Обзор зарубежных СМИ: украинцы боятся «нового голодомора» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости

«Травмы и стресс»: фигурное катание в России

Американская газета New York Times назвала обратной стороной успеха российских фигуристок — травмы и стресс. По мнению автора статьи, «ставка» России на юных спортсменок, которые и впрямь лучше выполняют сложные прыжки, которые так важны для высоких оценок, приводит к тому, что они «рискуют здоровьем» еще будучи подростками. В пример издание привело Аделину Сотникову, пропустившую олимпийский сезон из-за травмы, Юлию Липницкую, завершившую карьеру в 18 лет в том числе из-за анорексии, а также сломавшую ногу Евгению Медведеву.

Террористы обзавелись российскими ПЗРК

Сирийское издание Arabi Al-Yaum сообщает, что боевики запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» получили в свое распоряжение российские переносные зенитные ракетные комплексы «Игла». По данным издания, террористы могли приобрести ПЗРК у Иордании, которая, в свою очередь, могла купить их у России, Азербайджана или Боснии и Герцеговины, или же через «сионистский оккупационный очаг», то есть Израиль. При этом отмечается, что «Иглы» появились лишь на юге Сирии, что свидетельствует о том, что целью передачи комплексов является не «защита боевиков», а «защита сионистского очага» созданием буферной зоны и предотвращение продвижения правительственных войск Сирии к городу Эль-Кунейтра.

«Сочи продолжает сверкать»

Журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau побывал в Сочи и убедился, что после окончания Олимпийских игр город «продолжает сверкать». По его словам, дела в Сочи идут «лучше, чем опасались критики». Например, горнолыжные трассы не вызвали оползней и не изменили климат, а стали «самым шикарным горнолыжным курортом России» — «Розой Хутор». Гостиничный и ресторанный бизнес Краснодарского края в 2013-2015 годах вырос на 26%, а Сочи и окрестности развиваются быстрее других регионов. Кроме того, построенные для Олимпиады ледовые арены не пустуют, стадион «Фишт» был приспособлен под Чемпионат мира по футболу, а в Олимпийском парке соревнуются гонщики «Формулы-1».

Новая ракета Украины «будет бить на 450 километров»

Эксперт в сфере военно-промышленных комплексов Максим Глущенко рассказал «Обозревателю» об украинском оперативно-тактическом ракетном комплексе «Гром-2». По его словам, в начале года «Гром-2» вызвал «ажиотаж» в СМИ и среди экспертов. При этом он подчеркнул, что ОТРК даже несколько недооценивают, так как предполагаемая дальность его действия в 280 километров касается лишь экспортного варианта комплекса, тогда как тот, что Украина оставит себе, будет доработан и сможет «бить» на 450 километров.
«Силам, которые хотят видеть Украину слабой и беззащитной, конечно же, даже сама возможность усиления всегда будет стоять поперек горла», — заявил он.

Украинцы предупредили о «новом голодоморе»

Журналисты одесской газеты «Думская» побывали в селе Обжилое и узнали у местных производителей молока, что они думают о новых стандартах качества продукции, которые вступят в силу летом 2018 года в связи с соглашением об ассоциации Украины и ЕС. Так, сельский староста Обжилого Дмитрий Форостянный высказал мнение, что новые правила «могут убить украинское село», а местные жители и вовсе называют их возможные последствия «новым голодомором». Согласно ГОСТу, который вступит в силу 1 июля, производители будут обязаны поставлять лишь три сорта молока — «экстра», «высший» и «первый». Между тем две трети из них производят второй сорт.
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