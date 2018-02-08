Пока вы спали: россияне проиграли США из-за «нервов»

«Сделать выводы и пройти допинг-контроль»: россияне проиграли США

«К матчу с Норвегией, надеюсь, восстановимся. Нужно сделать выводы из поражения и пройти допинг-контроль», — сообщил он.

Следующий матч Крушельницкий и Брызгалова проведут против норвежцев 8 февраля.

Сорос платил за анти-Brexit

Финансист Джордж Сорос заплатил 400 тысяч фунтов стерлингов за кампанию против Brexit, сообщает Guardian . По данным издания, именно такой суммой американский миллиардер поддержал организацию Best for Britain, которой руководят бывший британский министр лорд Марк Маллох-Браун и бизнесвумен Джина Миллер. Best for Britain протестовала против выхода Великобритании из состава Европейского союза

Украина и «Газпром» обсуждают поставки

«Нафтогаз Украины» уже в марте может вновь начать закупать газ у «Газпрома». По информации «Коммерсанта», в данный момент компании обсуждают этот вопрос. При этом, отмечает издание, российская фирма не потребует от украинской выплатить долг в два миллиарда долларов за предыдущие поставки, но новые партии топлива будет продавать лишь по предоплате. Украина не закупала газ в России с 2015 года.

В России уточнили права гаишников

В России изменились правила общения инспекторов Дорожно-патрульной службы с автомобилистами. Соответствующий приказ МВД был опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу. Согласно ему, отныне сотрудники ДПС не могут отстранить от управления автомобилем, освидетельствовать и составить протокол против судей. Другим изменением стало исчезновение из регламента работы ДПС пункта о возможности подавать в суд на водителей, отказавшихся предоставить автомобиль инспекторам, например, для преследования преступников, так как ответственность за это уже прописана в Кодексе об административных правонарушениях.

Кроме того, теперь инспекторы должны заполнять процессуальные документы «разборчиво» и чернилами черного, синего или фиолетового цвета, а подозрение в совершении водителем административного правонарушения больше не является поводом для остановки транспортного средства.

Собчак даст совет Трампу

Журналистка и кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что не нуждается в советах лидера США Дональда Трампа. Так Собчак ответила на вопрос журналиста американского издания TMZ о том, какой совет она хотела бы получить от Трампа.

«Я лучше дам свой совет ему», — заявила она.