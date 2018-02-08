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Пока вы спали: россияне проиграли США из-за «нервов»
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Россиянку депортируют из Египта за разврат

Пока вы спали: россияне проиграли США из-за «нервов» 

Рамблер 3 часа назад

«Сделать выводы и пройти допинг-контроль»: россияне проиграли США

Керлингисты из России Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова со счетом 9:3 проиграли представителям США в первом матче по дабл-миксту на Олимпиаде 2018 года, сообщает РИА Новости. По словам тренера россиян Василия Гудина, причиной поражения стали ошибки Крушельницкого, которые он совершал из-за «нервов».
«К матчу с Норвегией, надеюсь, восстановимся. Нужно сделать выводы из поражения и пройти допинг-контроль», — сообщил он.
Следующий матч Крушельницкий и Брызгалова проведут против норвежцев 8 февраля.

Сорос платил за анти-Brexit

Финансист Джордж Сорос заплатил 400 тысяч фунтов стерлингов за кампанию против Brexit, сообщает Guardian. По данным издания, именно такой суммой американский миллиардер поддержал организацию Best for Britain, которой руководят бывший британский министр лорд Марк Маллох-Браун и бизнесвумен Джина Миллер. Best for Britain протестовала против выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Украина и «Газпром» обсуждают поставки

«Нафтогаз Украины» уже в марте может вновь начать закупать газ у «Газпрома». По информации «Коммерсанта», в данный момент компании обсуждают этот вопрос. При этом, отмечает издание, российская фирма не потребует от украинской выплатить долг в два миллиарда долларов за предыдущие поставки, но новые партии топлива будет продавать лишь по предоплате. Украина не закупала газ в России с 2015 года.

В России уточнили права гаишников

В России изменились правила общения инспекторов Дорожно-патрульной службы с автомобилистами. Соответствующий приказ МВД был опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу. Согласно ему, отныне сотрудники ДПС не могут отстранить от управления автомобилем, освидетельствовать и составить протокол против судей. Другим изменением стало исчезновение из регламента работы ДПС пункта о возможности подавать в суд на водителей, отказавшихся предоставить автомобиль инспекторам, например, для преследования преступников, так как ответственность за это уже прописана в Кодексе об административных правонарушениях.
Кроме того, теперь инспекторы должны заполнять процессуальные документы «разборчиво» и чернилами черного, синего или фиолетового цвета, а подозрение в совершении водителем административного правонарушения больше не является поводом для остановки транспортного средства.

Собчак даст совет Трампу

Журналистка и кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что не нуждается в советах лидера США Дональда Трампа. Так Собчак ответила на вопрос журналиста американского издания TMZ о том, какой совет она хотела бы получить от Трампа.
«Я лучше дам свой совет ему», — заявила она.
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