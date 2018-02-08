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Немецкий депутат ответил на угрозы Киева
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Немецкий депутат ответил Киеву на угрозы из-за визита делегации в Крым 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Угрозы украинских властей характеризуют их как политиков, которые охотно прибегают к языку насилия. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат парламента Северного Рейна-Вестфалии Хельмут Сайффен, приехавший с визитом в Крым.
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"Считаю невежливым и некрасивым, что нам угрожает иностранное государство из-за нашей поездки. Украинское правительство показало свое истинное лицо как политическая сила, которая охотно прибегает к языку насилия", — пояснил немецкий депутат.
Он объяснил, что до этой поездки не видел киевские власти в таком негативном свете.
"Но эта реакция на нашу поездку меня возмутила", — подчеркнул он.

В Крыму живут без страха

По словам депутата, делегация не нашла никаких фактов нарушения прав человека в регионе.
"Факт есть то, что те люди, которых мы встретили во время нашей поездки, чувствуют себя совершенно раскованно. Это прямой показатель того, что люди живут здесь без страха", — отметил парламентарий.
Сайффен пояснил, что иностранную делегацию на полуострове приняли доброжелательно. У депутата ни разу не появилось ощущения, что ему что-то "угрожает".
"Хотя, допустим, у нас в Германии, в больших городах стало очень небезопасно", — добавил он.

Партнерство и сотрудничество

По словам парламентария, он с коллегами уже встретился с городским советом Ялты, где обсуждались перспективы партнерства с Баден-Баденом.
"Хоть сейчас сотрудничество затихло, но наработанные ранее связи дают надежду, что оно обретет новые импульсы", — добавил Сайффен.
При этом, говоря об инвестиционной политике, депутат признал, что немецкие компании опасаются возможных проблем экономического свойства.
"Я думаю, что сначала политики в США и Европе должны изменить свое мнение. До того момента фирмы будут подчиняться политическим правилам. Есть законы, которым эти фирмы должны подчиняться", — пояснил Сайффен.
Побратимское сотрудничество между Ялтой и Баден-Баденом было установлено в 2000 году, а между Симферополем и Хайдельбергом — в 1991 году.

Визит в Крым

Немецкая делегация находится в Крыму с семидневным визитом. В ее составе девять депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии.
После приезда на полуостров депутатов посол Украины в Германии Андрей Мельник пообещал им "плачевные правовые последствия". Затем украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения порядка "въезда на временно оккупированную территорию".
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